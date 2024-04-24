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Сегодня, 14:45

«Это что-то необъяснимое». Бобровский сделал спасение года

Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Вратарь ХК «Флорида» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Флориды» восхитил всех.

«Флорида» забрала на своем льду второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ). В противостоянии соседей по штату финалистам-2023 удается затормозить лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиту Кучерова, отдельное внимание — двум топовым российским голкиперам, Сергею Бобровскому и Андрею Василевскому. Двукратный обладатель Кубка Стэнли после неровной регулярки привычно поднял свой уровень в решающих играх сезона и дает «Лайтнинг» нужную надежность. Двукратный обладатель приза лучшему вратарю лиги снова действует на невероятном уровне образца прошлой весны и помогает «Пантерз» держать игру под контролем.

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Во втором периоде второго матча «Тампа» превратила 0:2 в 2:2 и имела отличный шанс вырваться вперед. Только Бобровский сказал нет. В этой атаке Энтони Чирелли вкатился в чужую зону левее центра и бросил из-под Брэндона Монтура, но не попал в створ, и шайба вылетела от борта на правую сторону. Кучеров поймал отскок и выдал передачу в противоход вратарю на Мэттью Дамбу, защитник атаковал в касание обратной стороной крюка. Сергей при перемещении остался без клюшки и оказался спиной к площадке, потянулся рукой с ловушкой и отбил шайбу. Момент вечера претендует на спасение не только серии, но и всего плей-офф, сезона или года. Почти 19 с половиной тысяч зрителей отреагировали скандированием «Боб-би, Боб-би!» — и вместе со всеми зрителями разделили восторг от эпизода.

«Думаю, при первом броске соперник просто промахнулся, а при втором я немного опоздал за моментом. Это было отчаяние, я старался перекрыть телом как можно больше [площади ворот] и смог сделать спасение», — сказал сам Бобровский.

Хоккеист ХК «Тампа-Бэй» Мэттью Дамба.
Мэттью Дамба.
Фото USA Today Sports

Реакция «Тампы»

«Назовите это мастерством, назовите это удачей, называйте как хотите. Я имею в виду, что это атлетичный вратарь, он делает отчаянные движения и [безумно] спасает», — сказал капитан и форвард Стивен Стэмкос.

«Что ж, мы смотрим на двух лучших [вратарей]. Сидеть здесь, находиться на самой большой сцене в величайшей лиге мира и смотреть, как два таких парня идут нога в ногу... Я знаю, что тренирую одну из команд, но это сродни чуду», — сказал главный тренер Джон Купер о противостоянии Василевского и Бобровского.

Хоккеисты ХК «Флорида» Александр Барков и Сергей Бобровский.
Александр Барков (№16) с Сергеем Бобровским.
Фото USA Today Sports

Реакция «Флориды»

«Я использовал нехорошие выражения в том моменте, пока он развивался. Просто сплошная ругань на льду. Со скамейки не видишь многого, от углов до ворот. Поэтому я понятия не имел, как там [шайба] вернулась к воротам. Кто-то кого-то обзывал. И благодаря Бобу мы все можем посмеяться над этим», — сказал главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

«Моя точка обзора была на скамейке, я был в шоке. Это было невероятно. Обожаешь видеть такое», — сказал защитник Аарон Экблад.

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«Это было невероятно. Очевидно, мы знаем, что он может делать такие спасения, но это было что-то другое. Вот что у нас есть в этой команде, у нас есть выдающиеся игроки, когда они нужны больше всего», — сказал защитник Оливер Экман-Ларссон.

«У нас потрясающий парень в воротах. Я видел это и, наверное, запомню до конца моей жизни. Это то, что он делает. Вы не можете объяснить это», — сказал капитан и форвард Александр Барков.

Медиаслужба «Флориды» выделила кадр спасения Бобровского во всех клубных соцсетях. В частности, тот самый момент украсил шапку страницы «Пантерз» в X, бывшем Twitter.

Александр Барков (хоккей)
Мэтт Дамба
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Джон Купер
Пол Морис
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