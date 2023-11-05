«Вашингтону» не нужны голы Овечкина для побед? Капитан остается без шайб уже четыре матча подряд

Обзор игрового дня.

Панарин набрал очки в 11-м матче подряд, но его «Рейнджерс» все равно проиграли

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Веси — 1 (Питлик, Линдгрен), 3:36 — 0:1. Панарин — 6 (Трочек, Лафренье), 5:52 — 0:2. Густафссон — 3 (Уилер, Куилль), 6:53 — 0:3. Хартман — 7 (Мермис, Зуккарелло), 25:57 — 1:3. Эрикссон Эк — 6 (Фэйбер, Фолиньо), 26:26 — 2:3. Зуккарелло — 3 (Бродин, Юханссон), 41:41 — 3:3. Росси — 5 (Капризов, Болди), 45:20 — 4:3. Крайдер — 8 (Панарин, Густафссон), 46:40 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон (Флери, 6:53) — Куик.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 40 (12+13+14+1) — 18 (7+5+6+0).

Наши: Капризов (24.11/7/-1) — Панарин (21.31/4/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18678 зрителей.

Этой ночью не питающие теплых чувств друг другу «Айлендерс» и «Рейнджерс» оказались друзьями по несчастью — обе команды из Нью-Йорка умудрились сегодня отдать свои матч соперникам, ведя с комфортным счетом 3:0. И обиднее должно быть парням Питера Лавиолетта, которые поражением по буллитам от «Миннесоты» прервали шестиматчевую победную серию.

Зато в гостевой встрече с «Уайлд» продолжилась результативная серия Артемия Панарина, которая составляет уже 11 матчей с начала сезона. В Сент-Поле Хлебушку понадобилось чуть меньше шести минут, чтобы забросить свою шестую шайбу в сезоне. Получилось довольно красиво — во время одной из позиционных атак фронтмен «синерубашечников» вытянул на себя Кирилла Капризова и идеально выбрал момент для броска с вершины правого круга вбрасывания, когда перед Филипом Густавссоном образовался трафик сразу из трех человек.

Однако «Дикари» с появившимся в воротах Марком-Андре Флери смогли оправиться от ужасного начала, перевернуть игру с ног на голову и повести 4:3 в начале третьего периода. Причем в моменте с четвертым голом от Марко Росси за минус в одной из первых смен реабилитировался Капризов, которому чуть ранее пустил кровь ударом в лицо Винсент Трочек. Не помешала сделать ассист на австрийца Долларовому Кириллу даже сломанная клюшка Джейкоба Троубы, перекрывавшая траекторию передачи.

Но уже через минуту Панарин ответил хозяевам еще одним дальним выстрелом. Только на этот раз автором шайбы стал король пятака Крис Крайдер, который подставил клюшку под мощнейший щелчок россиянина. Кстати, благодаря этому голу американский нападающий сумел обогнать Энди Батгейта и выйти на четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю «Рейнджерс» (273).

Реализовал свою попытку 10-й номер ньюйоркцев и в серии буллитов, ответив на точный бросок Матса Зуккарелло. А вот Мика Зибанежад и Винсент Трочек гостей подвели, сделав героя матча из Мэтта Болди. Впрочем, несмотря на поражение гостей, за Артемия точно стоит порадоваться. Благодаря очередным очкам он вышел на второе место в истории парней с Бродвея по результативной серии с начала сезона НХЛ и повторил достижение Даррена Тюркотта из сезона-1990/91. Теперь впереди него — лишь Руд Гилберт, который набирал очки на протяжении 14 матчей со старта сезона-1972/73.

Воронков снова забил, «Вашингтон» реабилитировался за поражение

«Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Уилсон — 3, 12:21 — 1:0. Милано — 2 (Дженсен, Сандин), 17:21 — 2:0. Воронков — 2 (Марченко, Иржичек), 21:38 — 2:1.

Нереализованный буллит: Уилсон (Вашингтон), 6:17.

Вратари: Линдгрен — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (8+12+7) — 35 (13+8+14).

Наши: Алексеев (16.00/1/-1), Кузнецов (21.34/1/+1), Овечкин (20.41/3/0) — Воронков (15.26/3/+1), Марченко (17.26/4/+1), Проворов (22.52/2/0), Чинахов (18.14/5/-1).

Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Дмитрий Воронков наглядно показывает, как нужно пользоваться своим шансом в НХЛ после подъема из фарм-клуба. Пока что ангарский гигант, удачно вписавшийся в «Коламбус», всего лишь раз ушел со льда без результативного балла и получает в Огайо исключительно положительную прессу.

Сегодня бывший лидер «Ак Барса» впервые в карьере встретился с «Вашингтоном» Александра Овечкина, выйдя во второй тройке вместе с Адамом Фантилли и Кириллом Марченко, и забросил свою вторую шайбу в НХЛ. Как и в случае с дебютным голом в матче с «Далласом», свое счастье он нашел под воротами. В начале второго периода он подправил плотный кистевой бросок Марченко и размочил Чарли Линдгрена. Здесь ничего нового: от него ждут толкотни у бортов и на пятаке, активной игры в форчекинге — он их и дает.

Заметен сегодня был и Егор Чинахов, вернувшийся из АХЛ и сыгравший свой первый матч в этой регулярке. За 18 минут игрового времени он успел насобирать сразу пять бросков в створ ворот «Кэпиталз», а после матча порадовал американских журналистов первым интервью на английском. Только усилия россиян в итоге никак не помогли «Блю Джекетс», а «Вашингтону» для победы хватило голов Тома Уилсона и Сонни Милано в стартовой двадцатиминутке.

Не повезло сегодня и капитану «Вашингтона», который захандрил без Никласа Бэкстрема и не набрал очки во втором матче подряд. Всего же он не забивает уже четыре игры. Хотя моменты для того, чтобы забить свой третий гол в сезоне у Овечкина точно были. В одном из эпизодов он зарядил сразу после выигранного вбрасывания в перекладину, а в начале третьего периода не сумел реализовать выход «1 в 0» с Элвисом Мерзликиным.

Но кто по-настоящему мучался сегодня, так это Джонни Гудро. Мало того, что самый высокооплачиваемый нападающий «Жакетов» присел на лавку за 16 минут до финальной сирены, так еще и получил разнос он Паскаля Висента на пресс-конференции.

«Почему Гудро оказался на лавке? Мне не нравится его игра. Мы выбираем тех парней, которые, по нашему мнению, дадут нам шансы на победу. И мы знаем, что Джонни может изменить ситуацию. Но сегодня я почувствовал, что его не было на льду. Неважно, как вас зовут и кто вы. Мы не смотрим на имена в таких ситуациях», — честно ответил главный тренер «Коламбуса».