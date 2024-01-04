Кузнецов наконец-то забил, а Овечкин сделал два голевых паса. Но «Вашингтону» это не помогло

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Хишир — 9 (Миллер, Доус), 3:03 — 0:1. Хишир — 10 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 9:50 — 0:2. Макмайкл — 7 (бол., Сандин, Манта), 18:38 — 1:2. Мерсер — 11 (Хаула, Хишир), 28:08 — 1:3. Кузнецов — 6 (Овечкин, Фехервари), 31:25 — 2:3. Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 38:58 — 3:3. Маклеод — 8 (Хольц), 39:44 — 3:4. Мерсер — 12 (Хаула, Бастиан), 47:16 — 3:5. Маклеод — 9 (Хольц, Лазар), 55:35 — 3:6.

Вратари: Шепард — Доус.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (9+10+7) — 28 (8+12+8).

Наши: Кузнецов (19.35/2/0), Овечкин (21.15/3/-1) — -.

4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17156 зрителей

После трехдневной новогодней паузы в расписании «Вашингтона» стояли бэк-ту-бэк игры с прямыми конкурентами по Столичному дивизиону — «Питтсбургом» и «Нью-Джерси». Одержав гостевую победу над «Пингвинз», где голом удалось отметиться и Александру Овечкину, «Кэпиталз» в хорошем настроении поехали в столицу США, чтобы на своем льду принять «Девилз».

При этом обе команды находились на соседних строчках в турнирной таблицу. Перед очной встречей «Вашингтон» занимал восьмое место с 42 очками, а «Нью-Джерси» располагался на десятой строчке с 40 баллами.

Основным вратарем на этот матч Спенсер Карбери выбрал Хантера Шепарда, который в этом сезоне провел всего 3 игры. Оно и понятно — после травмы Линдгрена в ростере «Кэпиталз» осталось всего два вратаря, а Кемперу было бы сложно отыграть две игры за два дня.

Голкипер практически без игровой практики вышел на лед и у «Девилз». Ник Доус в этом сезоне провел всего две игры за «Ютику» из АХЛ и был вызван в основную команду из-за неубедительной игры своих конкурентов.

Во втором матче в НХЛ в этом сезоне Доус отметился ассистом: выбросил шайбу на полборта, а дальше Колин Миллер и Нико Хишир на двоих организовали первый гол в матче.

Спустя шесть минут Хишир удвоил преимущество гостей. Ассистировали капитану в большинстве братья Хьюз. А удалился перед этим голом Макс Пачиоретти, который проводил первый матч за «Кэпиталз» — форвард не играл почти год из-за травмы ахилла.

В конце периода «Вашингтон» вернул интригу в игру, реализовав большинство. Коннор Майкмайкл запустил шайбу в ближнюю девятку, пока Алексей Протас мешал Доусу на пятаке.

Второй период проходил при небольшом преимуществе «Девилз», а на девятой минуте канадец Доусон Мерсер мощным броском в касание отправил шайбу в ворота. Казалось, что для «Вашингтона» игра завершена, но нет.

Напомнил о себе Евгений Кузнецов, у которого была ужасная серия из 10 матчей без набранных очков. Александр Овечкин отдал шикарный пас на синей линии, а Кузя мастерски подработал шайбу чуть в сторону и оставил Нико Доуса не у дел. На радостях россиянин даже исполнил фирменную птичку.

За минуту до конца периода Джон Карлссон сравнял счет в большинстве. Причем ассистентами в этом голе стали все те же Овечкин и Кузнецов.

Анализируя результаты этого сезона, можно было бы с уверенностью сказать, что «Вашингтон» такую игру не упустит: «Кэпиталз» с начала сезона неизменно набирали очки, если забрасывали хотя бы две шайбы за матч. Но все серии имеют свойство прерываться.

Сначала Майкл Маклеод здорово убежал в контратаку с Александром Хольцем и вновь вывел вперед «Девилз» за 16 секунд до конца второго периода.

А в третьем игровом отрезки те же Доусон Мерсер и Майкл Маклеод довели матч до победы — 6:3.

После этого поражения «Вашингтон» выпал из первой восьмерки на Востоке, но турнирная таблица настолько плотная, что от пятого места «Кэпиталз» отделяет всего два очка.