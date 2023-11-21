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Кубок мира

Сегодня, 12:15

Россия — без Кубка мира-2025. НХЛ испугалась скандала

Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Турнир сильнейших хоккеистов планеты уже не будет таковым без Овечкина, Кучерова, Малкина и Панарина.

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман раскрыл планы НХЛ о ближайшем Кубке мира. Турнир планируют провести в феврале 2025 года, но без сборной России. Такая позиция пронизана двуличием и непоследовательностью. Выбор НХЛ можно объяснить репутационными рисками, но он совершенно не вписывается в классические каноны бизнеса. Все привыкли, что НХЛ — это про заработок, деньги и прочий полезный эффект (не всегда материальный). Лига спокойно зарабатывает на россиянах в чемпионате, но отказывается принимать нашу сборную на Кубке мира, ссылаясь на недовольство федераций других стран. Российские звезды снова остались за бортом крупного международного турнира.

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НХЛ жертвует доходами и спортивными принципами, чтобы не накалять политическую обстановку. Непонятно другое. Лига сама устанавливает правила игры Кубка мира. ИИХФ и международные федерации не причастны к проведению турнира. Жесткая позиция лиги смотрелась бы уместно. Раз россияне играют в чемпионате (и никто от этого не пострадал, кроме нервных клеток Доминика Гашека), то пусть они участвуют в Кубке мира, который все так ждут и который потеряет смысл без Кучерова, Панарина и Овечкина. Название, флаг, гимн — уже вторично. Важен допуск. Недовольные, конечно, найдутся, но такая позиция понятна и объяснима. НХЛ ищет деньги — НХЛ и решает, какие хоккеисты и в составе каких команд участвуют.

Ситуация с Кубком мира отражает решительность офиса НХЛ в вопросе турнира формата «лучшие против лучших». В лиге не намерены идти на баррикады и рисковать с «российским вопросом». Кажется, офису Гэри Беттмэна банально не хочется возиться с мероприятием, которое требует больших хлопот. Финансовых, дипломатических, организационных. Турнир, который планируют провести в 2025 году, получит другое название — не Кубок мира. Слет энхаэловских звезд обязательно вызовет интерес. Но ажиотаж не сравнится с тем, если бы участвовали Панарин, Кучеров, Овечкин, Малкин и Шестеркин.

Хоккеисты Кирилл Капризов и Артемий Панарин
Кирилл Капризов и Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Трусливая позиция НХЛ — очередной удар для российского хоккея. Любое крупное соревнование развивает индустрию. Кубок мира — время, когда о матчах лучших против лучших будут говорить все. Нет проходных соперников, нет игр для раскачки. Максимальный стресс-тест для сборной — хоккеистов, тренеров и руководителей. После наложения международных санкций ФХР живет в тепличных условиях и довольствуется только матчами с дружественными странами, уровень которых значительно уступает России. Участие в Кубке мира — вызов для нашего хоккея и шанс оценить, на что способны звезды против канадцев, американцев, финнов, шведов. Поколение Кучерова и Панарина рискует вовсе в будущем остаться без топ-турниров.

Евгений Малкин и&nbsp;Александр Овечкин. Без шансов? Овечкин и Малкин больше не выиграют супертурнир для России

Отсутствие России ослабит программу ближайшего турнира сильнейших сборных. Даже последний Кубок мира, проведенный в 2016 году, не оставил значимого послевкусия. Шарма добавило участие сборной молодых звезд Северной Америки и Европы. В 2025 году НХЛ не планирует вводить искусственно собранные команды. Без России и хоккеистов Чехии (Фридман сомневается в ее участии), Швейцарии, Германии и Словакии турнир превратится в междусобойчик вместо соревнования сильнейших игроков и еще больше потеряет привлекательность.

Хоккей
Кубок мира
НХЛ
Сборная России по хоккею
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