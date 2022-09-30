Конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену

Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира-2023. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.