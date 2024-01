Бивол vs Бетербиев: Дмитрий подписал контракт, а соперник победителя уже определен

Что известно о главном бое года на данный момент.

23 декабря Дмитрий Бивол более чем уверенно победил единогласным решением судей Линдона Артура, а 13 января Артур Бетербиев нокаутировал в седьмом раунде Каллума Смита. Еще полгода назад бой Бивола и Бетербиева в виду непростой боксерской структуры казался малореальным, но затем в ситуацию вмешались саудовские шейхи — и теперь шансы на то, что этот поединок все-таки состоится, очень высоки. Состоится, разумеется, в Саудовской Аравии.

Бивол подписал предварительный контракт

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласовал с саудовскими организаторами контракт на объединительный бой еще до поединка с Артуром, а после поединка подписал так называемое предварительное соглашение. Чемпион WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев после победы над Каллумом Смитом усомнился в том, что Бивол подписал такой контракт.

Цитата в интервью «СЭ»: «Почему он говорит, что подписался на бой со мной? Получается, врет. Он же не говорит, что заключил договор на объединительный бой с кем-то — утверждает, что на поединок со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например, через две недели. А Бивол где-то говорит, что подписал контракт на бой со мной. Как такое возможно? Я что, два раза контракт подписал, у меня что, они идут подряд, что ли, не понял? Это чуть-чуть глупо. Надо уважать, считаю, людей, которые слушают тебя и реально думают, что ты говоришь какие-то правильные вещи. Редиска, редиска — нехороший человек. Как в фильме».

На самом деле Бивол никогда не говорил, что подписал контракт именно на бой с Бетербиевым. Он говорил, что согласовал договор на объединительный бой (то есть с победителем поединка Бетербиева и Каллума Смита). А информацию о подписании Биволом предварительного контракта запустил американский журналист Дэн Рафаэл (позже ее в интервью «СЭ» подтвердил тренер Дмитрия — Геннадий Машьянов). Так что обвинения во лжи со стороны Бетербиева неуместны.

С другой стороны, Артура вряд ли стоит критиковать за такие слова. Он раскручивает бой, подогревает атмосферу. Плюс в том же интервью «СЭ» Бетербиев сказал следующее: «У меня никаких претензий к нему нет, чисто спортивный вопрос. Одной вещи недостает, она у него. Больше никаких вопросов нет».

Теперь нужно, чтобы свой контракт подписал Бетербиев. Он этого еще не сделал. «Какие-то разговоры [с саудовскими организаторами] уже начались, да. Но конкретики пока нет, как сказал мой промоутер Боб Арум. Тем более скоро еще и Рамадан. Посмотрим, но очень надеюсь, что в этом году бой состоится», — сообщил чеченский боксер «СЭ».

Что касается финансовых условий, то, по словам Бивола, в его случае они будут «одними из лучших» в карьере. Тут надо подчеркнуть, что у Дмитрия уже был бой, который смотрел весь мир, — в мае 2022-го он перебил суперзвезду Сауля Альверса. Тогда в СМИ проходила информация, что без процента от проданных платных трансляций (а их продали 520 тысяч) гонорар Бивола составил 2 миллиона долларов. Понятно, что и для Бетербиева саудиты наверняка подготовят (вернее, уже подготовили) очень солидное предложение.

Артур Бетербиев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда бой может состояться

Промоутер Артура Бетербиева, Боб Арум, после победы над Каллумом Смитом сказал прямо в ринге, что Артур будет готов к бою с Дмитрием Биволом через три месяца после окончания Рамадана. В этом году Рамадан завершится 9 апреля, значит, Бетербиев — если верить словам Арума — планирует выйти в ринг примерно в июле. Сам боксер на этот счет не сказал ничего конкретного (лишь пошутил, что хочет биться уже через две недели).

Геннадий Машьянов же сообщил «СЭ», что Бивол согласен боксировать уже в конце апреля. Исходя из перечисленной выше информации, июнь — июль — наиболее вероятные месяцы, когда бой Бетербиева и Бивола может пройти.

Дмитрий Бивол. Фото Reuters

Кто станет соперником победителя боя

Турок Аль аш-Шейх — человек, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии больших развлекательных мероприятий (бокса в частности) — сообщил в интервью DAZN, что, согласно плану, победитель поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом сойдется с чемпионом IBF в первом тяжелом весе Джеем Опетайей (24-0, 19 КО).

Все идет к тому, что мы наконец-то увидим бой Бетербиева и Бивола. Бой двух непобежденных боксеров, но принципиально разных по стилистике. Это будет не просто бой года в российском профессиональном боксе, и даже не бой 10-летия, и даже не бой первых 24 лет XXI века. Это будет главный бой в истории российского профессионального бокса вообще. И ни один бой-ММА в 2024-м не превзойдет его по резонансу в России. Дело осталось за малым — чтобы Бетербиев подписал контракт. В способности саудовских шейхов устроить любой бой сомнений нет — раз они уже сделали Фьюри vs Нганну, Фьюри vs Усик и Джошуа vs Нганну.