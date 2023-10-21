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21 октября, 23:47

Махачев, Алискеров, Нурмагомедов и Мокаев получили бонусы за лучшие выступления вечера на турнире UFC 294

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны имена бойцов, получивших бонусы за лучшие выступления на турнире UFC 294, проходившем 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бонусы получили Мухаммад Мокаев, Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров и Ислам Махачев.

Мокаев победил американца Тима Эллиотта сабмишном в 3-м раунде, а Нурмагомедов — Муина Гафурова (Таджикистан) в 1-м раунде. Бой Анкалаева и бразильца Джонни Уокер был признан несостоявшимся.

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Махачев нокаутировал австралийца Алекса Волкановски в первом раунде в главном поединке турнира UFC 294 и защитил титул в легком весе.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски. Махачев вырубил Волкановски в первом раунде хедкиком! В реванше австралиец оказался не таким грозным
Икрам Алискеров
Ислам Махачев
Мухаммад Мокаев
Саид Нурмагомедов
UFC
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