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Сегодня, 19:25

Бойцы смогут выходить с флагом России на шоу UFC. Дана Уайт заявил, что ему плевать на мнение общественности

Российским бойцам UFC разрешили выступать под своим флагом
Отдел единоборств «СЭ»
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Пример для Маурисио Сулеймана и Томаса Баха.

Президент UFC Дана Уайт в очередной раз доказал, что никакой предвзятости по национальному признаку в его промоушене быть не может. Босс лучшей лиги мира отменил запрет на выход в октагон с национальными флагами. Изначально это решение он принял весной 2022 года, но спустя полтора года передумал.

«Мы вернули флаги, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Когда я был в отпуске и смотрел турнир, приуроченный ко Дню независимости Мексики, отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги».
Смогут ли бойцы из России выходить с флагом? Да. Все знают мое отношение к определенным моментам. Мне просто наплевать! Люди стали слишком мягкими, слишком чувствительными ко всему. Флаги возвращаются».

Глава UFC Дана Уайт.
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Есть шанс, что мы неоднократно увидим российский триколор 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, но первым бойцом после запрета, кто возьмет в клетку флаг, вероятно, станет Ирина Алексеева. Девушка сообщила Meta MMA, что уже занимается этим вопросом.

«Я сегодня узнала эту новость и очень ей обрадовалась, — сказала Алексеева. — Я уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то я с удовольствием выйду. У меня сейчас перелет, тренировки, и, к сожалению, свободного времени не будет. Но если мне найдут флаг, то с ним пойду».

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На турнире 7 октября в Вегасе уже можно было увидеть первых бойцов с флагами в руках. Например, Джо Пайфер вышел на поединок против Абдул-Разака Альхассана с флагом США, а Каролина Ковалькевич появилась в клетке с флагом Польши.

Джо Пайфер.
Фото Соцсети

Таким образом UFC — единственная зарубежная организация в сфере единоборств, где российский флаг разрешен не только на графике рядом с именем бойца, но и в физическом виде, то есть любой может взять полотнище и прогуляться с ним до клетки. Такого россиянам не позволяют ни в Bellator, ни в PFL, ни тем более в боксе, спортсменам из России приходится менять паспорт, чтобы принимать участие в рейтинговых поединках.

Вряд ли президент WBC Маурисио Сулейман, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах или кто-то еще последует примеру Уайта, но босс UFC поступил как минимум смело. А еще он не оставил шанса любителям заговоров выдумывать, что в его организации бойцов из России могут засуживать по национальному признаку.

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