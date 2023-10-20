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Сегодня, 14:00

На UFC 294 могут запретить флаги. Почему Дана Уайт «переобулся»?

На турнире UFC 294 бойцам запретят выходить с флагами
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев и Дана Уайт
Ислам Махачев и Дана Уайт.
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В промоушене поторопились с отменой запрета.

Вечером 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски — это будет реванш за пояс в легком весе. В соглавном поединке вечера Хамзат Чимаев встретится с Камару Усманом в среднем дивизионе.

Планировалось, что UFC 294 станет третьим ивентом, на котором будут разрешены флаги. Недавно босс промоушена Дана Уайт объявил об отмене запрета, который был введен в апреле 2022 года.

Глава UFC Дана Уайт
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

«Мы вернули флаги, — говорил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 7 октября. — Когда я был в отпуске и смотрел турнир, приуроченный ко Дню независимости Мексики, отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги». Смогут ли бойцы из России выходить с флагом? Да. Все знают мое отношение к определенным моментам. Мне просто наплевать! Люди стали слишком мягкими, слишком чувствительными ко всему. Флаги возвращаются».

Первой после отмены запрета флаг в клетку вынесла Ирина Алексеева, а о планах вынести триколор на UFC 294 уже сообщили Шара Буллет и Виктория Дудакова. Но один из участников турнира, британец с дагестанскими корнями Мухаммад Мокаев, сообщил, что флагов в Абу-Даби мы не увидим.

Если Мокаев окажется прав, логика в таком решении есть, и проблема, очевидно, кроется не в отношении промоушена к России. Скорее всего, дело в обострении длительного военного конфликта между Палестиной и Израилем. Если в США руководство UFC способно контролировать происходящее на арене, то в ОАЭ ситуация легко может выйти из-под контроля.

Вероятно, в UFC беспокоятся, что кто-то из бойцов захочет поддержать Израиль и вынести в клетку флаг этой страны. На прошлом турнире так уже поступил бразилец Мишель Перейра, но если на турнире в Вегасе это осталось незамеченным, то о последствиях такого поступка на «Этихад Арене» в Абу-Даби можно только догадываться.

Абдулманап Нурмагомедов и&nbsp;Ислам Махачев. Дана Уайт разрешил флаги. Но российские бойцы и до запрета крайне редко выходили на поединки с триколором

Промоушен наверняка начнут обвинять в «переобувании», но ничего критичного в этом решении нет. Просто логичнее было бы либо вообще не возвращать флаги, либо сделать это уже после турнира в Эмиратах. Нет сомнений, что на последующих ивентах в США, Бразилии и других странах этот запрет снова не будет действовать.

Дана Уайт
UFC
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