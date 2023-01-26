Тарасова уверена, что Россия должна принять предложение участвовать в Азиатских играх

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение от Олимпийского совета Азии (OCA) принять участие в Азиатских играх сборным из России и Белоруссии.

«Это отличная возможность получить соревновательную практику. Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают», — сказала Тарасова «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.