Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:00

Тарасова уверена, что Россия должна принять предложение участвовать в Азиатских играх

Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение от Олимпийского совета Азии (OCA) принять участие в Азиатских играх сборным из России и Белоруссии.

«Это отличная возможность получить соревновательную практику. Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают», — сказала Тарасова «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
3
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Глава федерации плавания Сальников: «Предложение об участии в Азиатских играх будет рассмотрено»
В Федерации спортивной борьбы России заявили, что с удовольствием примут участие в Азиатских играх
Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Помощник президента РФ Левитин — о заявлении МОК: «Это успех — без России Олимпийские игры проходить не могут»
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Федерации спортивной борьбы России заявили, что с удовольствием примут участие в Азиатских играх

Батыршина: «Очень приятно, что Олимпийский совет Азии предложил нам участвовать в Азиатских играх»