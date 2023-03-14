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Олимпиада

Сегодня, 04:07

Журова: «МОК может «психануть» и отменить флаги на Олимпиаде»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала последние заявления МОК по ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов.

«Не сомневалась, что МОК жестко отреагирует. Они понимают, что, если допустят бойкоты, дело дойдет до абсурда. Спонсоры оплачивают зрелищность. Если будут одни американцы или иная нация, то какая здесь зрелищность? Любому интересен накал борьбы, ведь это те же рейтинги. Ничего интересного не будет в играх с участием одной нации. Томас Бах понимает, что это неприемлемо. Иначе спортсмен не поймет, что ему делать и кого слушать: тренера, федерацию или президента.

Можно довести ситуацию до того, что МОК может «психануть» и сказать: «Давайте жить по олимпийской хартии, все флаги отменяем». В принципе, они так могут сделать — и даже не нарушат регламент. Томас Бах может на него сослаться, и никто не сможет его в этом упрекнуть. Но это предположение — как самое крайнее», — приводит слова Журовой Sport24.

Ранее правительство Великобритании обратилось к спонсорам МОК оказать давление в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-03-13-zhurova-mok-mozhet-psikhanut-i-otmenit-flagi-na-olimpiyskikh-igrakh
Олимпиада
Светлана Журова
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