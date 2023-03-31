Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала допуск россиян на международные соревнования

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Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) заявила, что приветствует рекомендации исполкома МОК по допуску россиян на соревнования.
«Автономия спорта была поставлена под вопрос, и очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы защищать этот принцип, чтобы гарантировать, что международные спортивные соревнования приветствуют спортсменов из всех стран. Заявление и рекомендации исполкома МОК от 28 марта 2023 года по сложному вопросу участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в международных соревнованиях подтверждают эти принципы и дополнительно учитывают элементы прав человека, соблюдение которых имеет решающее значение. Мы решительно поддерживаем позицию исполкома МОК и будем продолжать работать в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», — приводит слова заявления «РИА Новости».
28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.