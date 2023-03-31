Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:48

Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала допуск россиян на международные соревнования

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) заявила, что приветствует рекомендации исполкома МОК по допуску россиян на соревнования.

«Автономия спорта была поставлена под вопрос, и очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы защищать этот принцип, чтобы гарантировать, что международные спортивные соревнования приветствуют спортсменов из всех стран. Заявление и рекомендации исполкома МОК от 28 марта 2023 года по сложному вопросу участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в международных соревнованиях подтверждают эти принципы и дополнительно учитывают элементы прав человека, соблюдение которых имеет решающее значение. Мы решительно поддерживаем позицию исполкома МОК и будем продолжать работать в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», — приводит слова заявления «РИА Новости».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230331/sport-1862277384.html
Олимпиада
МОК
1
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами
В офисе Зеленского раскритиковали предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении
Экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска
Си Цзиньпин призвал Азию противостоять гегемонии и запугиванию
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Великобритания обяжет российских теннисистов подписать декларацию о нейтральности перед Уимблдоном
Митрофанов: «В УЕФА нам сказали: «Коллеги, не уходите»
Чесноков: «Уимблдон хочет заставить наших теннисистов подписать какой-то договор для участия в турнире, это лишнее»
Уимблдон пошел на попятную. Но требует от россиян подписать «декларацию о нейтралитете»
Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Гендиректор «Уфы»: «Я хочу, чтобы наши команды играли и двигались вперед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Уфы»: «Я хочу, чтобы наши команды играли и двигались вперед»