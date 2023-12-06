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Сегодня, 18:15

Президент ФФР: «Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на Олимпиаде, — что-то из области фантастики»

Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли возможность отобраться на Олимпиаду-2024
Артем Бухаев
Корреспондент
Яга Егорян и Сажаньян Найме.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью «СЭ» заявил, что российские фехтовальщики потеряли возможность отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Нам надо было на протяжении всего года выступать, с конца апреля 2023-го по март 2024-го. Но практически восемь месяцев прошло, наши сильнейшие спортсмены не допущены. Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, — это что-то из области фантастики. Не знаю, что должно произойти для этого. Может, дадут wild card, хотя не верится. Спортсмены очень расстроены. Российское фехтование — одно из сильнейших в мире. Победные традиции дали нам возможность надеяться, что и на этой Олимпиаде в Париже мы могли бы хорошо выступить. Сейчас все эти мысли улетучились. Спортсмены, которые могли бы приумножить свои титулы, не смогут этого сделать», — сказал Мамедов «СЭ».

Мамедов также отметил, что ФФР старается организовать турниры внутри страны.

«А мы живем по олимпийским циклам, все идет слишком быстро. Тут уже и до Лос-Анджелеса-2028 недалеко. Мы стараемся делать что-то хорошее внутри страны — международные турниры с внушительным призовым фондом: «Московская сабля», «Рапира Санкт-Петербурга», «Шпага Казани». У всех национальных федераций есть возможность использовать деньги от Единого регулятора азартных игр для формирования призового фонда — это огромная поддержка наших спортсменов», — добавил Мамедов.

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10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.

25 ноября конгресс FIE не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России.

Фехтование
Олимпиада
Ильгар Мамедов
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