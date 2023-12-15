В Олимпийском комитете России предложили дезавуировать требования МОК по допуску россиян

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что действия Международного олимпийского комитета (МОК) создают угрозу целостности олимпийской семьи.

— Сегодня была дана оценка действий наших коллег из Лозанны. Они продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу ее целостности. С чем мы категорически не согласны. Мы предлагаем дезавуировать требования и восстановить ОКР в правах. К сожалению, пока у руководителей МОК это не очень получается, слишком большое давление. Оно превосходит здравый смысл.

8 декабря МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Кроме того, им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях.

МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.