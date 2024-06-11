В российском велоспорте почти определились с нейтральными олимпийцами. Будут ли отказы от Парижа-2024?

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Чуть больше полутора месяцев остается до старта Олимпийских игр в Париже, куда допущены в нейтральном статусе и российские велосипедисты. Правда, в распоряжении наших велогонщиков есть всего три неименные лицензии на шоссе. Но, может, оно и к лучшему, ведь особой очереди из потенциальных участников Игр в Париже у нас и нет. По словам президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова, список претендентов на участие состоит всего из четырех спортсменов, выступающих за команды Мирового тура.
«У нас есть две олимпийские лицензии у женщин в индивидуальной и групповой гонке на шоссе, девочки могут стартовать и там, и там, — сказал Екимов. — Также у нас есть одна лицензия у мужчин. Если кто и поедет на Олимпийские игры и на кого мы подали заявки на аккредитацию, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу и Александра Власова», — приводит ТАСС слова Екимова. Трехкратный олимпийский чемпион, а ныне глава федерации также отметил, что из квартета надо отобрать троих, но «спортсмены сами должны также определиться, готовы ли они ехать в Париж и будет ли их форма соответствовать уровню участников Олимпийских игр».
Действительно, времена, когда большое количество наших шоссейников выступало за команды Мирового тура на больших гонках, уже канули в лету. А ведь в прошлом десятилетии даже на Гранд-турах представительство было солидным, а на той же «Джиро д'Италии» Россию представляли сразу две команды — «Катюша» и «Газпром-Русвело». С 2022 года российские коллективы в международных гонках под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) не допущены, а иностранные коллективы берут наших шоссейников неохотно.
Пусть нет правил без исключений. Речь прежде всего о Власове. Уроженец Выборга (как, кстати, и Екимов) зарекомендовал себя как топ-гонщик мирового уровня, способный претендовать на высокие места в престижных многодневках и однодневках. Только в нынешнем сезоне гонщик команды Bora-Hansgrohe стал в общем зачете вторым на «Туре Романдии» и третьим на «Вуэльте Валенсии». Кроме того, буквально в минувшее воскресенье Власов замкнул топ-6 на «Критериуме Дофине» — генеральной репетиции «Тур де Франс». Причем наверняка Власов мог выступить даже лучше, но потратил силы в том числе на поддержку товарища по команде — словенца Приможа Роглича, который и стал чемпионом этой многодневки.
Теперь Власов с 29 июня по 21 июля выступит на «Тур де Франс», где также вполне может претендовать на достойные результаты. В то же время у него будет не так и много времени на восстановление, поскольку 27 июля на Играх-2024 состоится гонка с раздельным стартом, а 3 августа — групповая гонка. «Я, скорее всего, не поеду, профиль не мой. И между «Туром» и «Вуэльтой» хочется отдохнуть и сделать хороший тренировочный блок», — не так давно рассказывал Власов «СЭ».
Действительно, не сказать, что рельеф гонок в Париже устраивает Александра — на трассе групповой гонки несколько коротких, в районе километра, подъемов, один из которых выложен брусчаткой, а разделка и вовсе будет практически равнинной. С учетом усталости после «Большой петли» шансы на медали у 28-летнего велопрофи кажутся крайне небольшими.
Шансы 24-летнего Сырицы также невелики. Глеб имеет за плечами трековую карьеру, где он выигрывал в преследовании золото чемпионата мира. Сейчас он выступает за «Астану», причем специализируется в спринте. На только что завершившейся многодневке ZLM Tour в Нидерландах он финишировал шестым в общем зачете и несколько раз становился призером этапов, но в Париже он вряд ли сможет «усидеть» в общей группе до финишной прямой, а разделка для него слишком длинная. Впрочем, в плане опыта Глебу не помешает выступить на Олимпиаде, тем более «Тур де Франс» в его планах не значится.
У женщин 30-летняя Дронова и 20-летняя Иванченко показывают неплохие результаты на мировом уровне, но звездами их назвать точно нельзя. Поэтому их медальные перспективы на Играх-2024 тоже сомнительны, пусть и не нулевые. Кроме того, Иванченко становилась чемпионкой мира и Европы среди юниоров не только на треке, но и на шоссе — в гонке с раздельным стартом. К тому же Алена прогрессирует и участие в Олимпийских играх может принести ей пользу на будущее. Добавим, что последнее на данный момент олимпийское золото на шоссе из россиян выигрывал как раз нынешний глава ФВСР Екимов в 2004 году в гонке с раздельным стартом, а последнюю награду (серебро) завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская, ныне в 44 года продолжающая соревноваться и представляющая Узбекистан.