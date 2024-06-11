В российском велоспорте почти определились с нейтральными олимпийцами. Будут ли отказы от Парижа-2024?

На три места на Играх в Париже претендуют всего четверо наших велогонщиков.

Чуть больше полутора месяцев остается до старта Олимпийских игр в Париже, куда допущены в нейтральном статусе и российские велосипедисты. Правда, в распоряжении наших велогонщиков есть всего три неименные лицензии на шоссе. Но, может, оно и к лучшему, ведь особой очереди из потенциальных участников Игр в Париже у нас и нет. По словам президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова, список претендентов на участие состоит всего из четырех спортсменов, выступающих за команды Мирового тура.

Небогатый выбор

«У нас есть две олимпийские лицензии у женщин в индивидуальной и групповой гонке на шоссе, девочки могут стартовать и там, и там, — сказал Екимов. — Также у нас есть одна лицензия у мужчин. Если кто и поедет на Олимпийские игры и на кого мы подали заявки на аккредитацию, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу и Александра Власова», — приводит ТАСС слова Екимова. Трехкратный олимпийский чемпион, а ныне глава федерации также отметил, что из квартета надо отобрать троих, но «спортсмены сами должны также определиться, готовы ли они ехать в Париж и будет ли их форма соответствовать уровню участников Олимпийских игр».

Действительно, времена, когда большое количество наших шоссейников выступало за команды Мирового тура на больших гонках, уже канули в лету. А ведь в прошлом десятилетии даже на Гранд-турах представительство было солидным, а на той же «Джиро д'Италии» Россию представляли сразу две команды — «Катюша» и «Газпром-Русвело». С 2022 года российские коллективы в международных гонках под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) не допущены, а иностранные коллективы берут наших шоссейников неохотно.

Пусть нет правил без исключений. Речь прежде всего о Власове. Уроженец Выборга (как, кстати, и Екимов) зарекомендовал себя как топ-гонщик мирового уровня, способный претендовать на высокие места в престижных многодневках и однодневках. Только в нынешнем сезоне гонщик команды Bora-Hansgrohe стал в общем зачете вторым на «Туре Романдии» и третьим на «Вуэльте Валенсии». Кроме того, буквально в минувшее воскресенье Власов замкнул топ-6 на «Критериуме Дофине» — генеральной репетиции «Тур де Франс». Причем наверняка Власов мог выступить даже лучше, но потратил силы в том числе на поддержку товарища по команде — словенца Приможа Роглича, который и стал чемпионом этой многодневки.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Опыт не помешает, но медали маловероятны

Теперь Власов с 29 июня по 21 июля выступит на «Тур де Франс», где также вполне может претендовать на достойные результаты. В то же время у него будет не так и много времени на восстановление, поскольку 27 июля на Играх-2024 состоится гонка с раздельным стартом, а 3 августа — групповая гонка. «Я, скорее всего, не поеду, профиль не мой. И между «Туром» и «Вуэльтой» хочется отдохнуть и сделать хороший тренировочный блок», — не так давно рассказывал Власов «СЭ».

Действительно, не сказать, что рельеф гонок в Париже устраивает Александра — на трассе групповой гонки несколько коротких, в районе километра, подъемов, один из которых выложен брусчаткой, а разделка и вовсе будет практически равнинной. С учетом усталости после «Большой петли» шансы на медали у 28-летнего велопрофи кажутся крайне небольшими.

Шансы 24-летнего Сырицы также невелики. Глеб имеет за плечами трековую карьеру, где он выигрывал в преследовании золото чемпионата мира. Сейчас он выступает за «Астану», причем специализируется в спринте. На только что завершившейся многодневке ZLM Tour в Нидерландах он финишировал шестым в общем зачете и несколько раз становился призером этапов, но в Париже он вряд ли сможет «усидеть» в общей группе до финишной прямой, а разделка для него слишком длинная. Впрочем, в плане опыта Глебу не помешает выступить на Олимпиаде, тем более «Тур де Франс» в его планах не значится.

Глеб Сырица. Фото Global Look Press

У женщин 30-летняя Дронова и 20-летняя Иванченко показывают неплохие результаты на мировом уровне, но звездами их назвать точно нельзя. Поэтому их медальные перспективы на Играх-2024 тоже сомнительны, пусть и не нулевые. Кроме того, Иванченко становилась чемпионкой мира и Европы среди юниоров не только на треке, но и на шоссе — в гонке с раздельным стартом. К тому же Алена прогрессирует и участие в Олимпийских играх может принести ей пользу на будущее. Добавим, что последнее на данный момент олимпийское золото на шоссе из россиян выигрывал как раз нынешний глава ФВСР Екимов в 2004 году в гонке с раздельным стартом, а последнюю награду (серебро) завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская, ныне в 44 года продолжающая соревноваться и представляющая Узбекистан.