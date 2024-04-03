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3 апреля, 21:30

Губерниев об отказе Чикуновой участвовать в Играх-2024: «Я уважаю этот выбор, но ее время, к сожалению, уходит»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ 19-летней пловчихи Евгении Чикуновой от участия в Олимпийских играх-2024.

«Мне жаль, что так произошло. Я уважаю этот выбор, федерация решает сама. Надеюсь, что и ребята решают сами. Но, как было сказано в моем любимом фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда герой Александра Кайдановского говорил герою Юрия Богатырева: «Это бывает только раз! Только раз в жизни!.. Уходи, не будь же ты кретином!». Но это цитата, а если говорить о жизни, ребята приняли решение и надеюсь, они знают, что делают. Но еще раз отмечу, время Чикуновой, к сожалению, уходит. Не знаю, будет ли она в порядке через 4 года, посмотрим, но теперь вся надежда на Ефимову, она не отказывалась ехать. Я свое мнение не меняю, я буду болеть за тех, кто поедет, решение других спортсменов я уважаю», — сказал Губерниев «СЭ».

В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.

Софья Грецкая

Олимпиада
Париж-2024
Дмитрий Губерниев
Евгения Чикунова
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