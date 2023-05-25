FIS не нуждается в Большунове и Ко? Наши лыжники без Кубка мира минимум еще на сезон

Сегодня, 08:30
В среду Международная федерация лыжных видов спорта должна была принять решение по отстранению российских спортсменов. И сразу началось с казуса — в организации заявили ТАСС, что вердикт отложен. Как ожидала президент нашей федерации Елена Вяльбе — до сентября. Это вызывало ощущение некой суеты или неопределенности среди чиновников. Нынешний рубеж был все-таки важен — это первая попытка FIS определиться после рубикона в виде рекомендаций МОК.
К концу дня все-таки появилось решение — отстранение продлить: «Действующая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в турнирах FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления». Но в реальности не очень понятно, какая разница — переносить принятие решения или продлевать. В данных условиях это абсолютно тождественно.
Очередную дату, которую из судьбоносной сделали проходной, сопроводил вялый диспут в Telegram Дмитрия Губерниева и олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Телекомментатор снова потроллил Вяльбе: «Но даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф все равно бы не отпустила крепостных своих лыжебежцев выступать...».
Степанова в ответ написала: «Дима, а как ты представляешь «лыжебежца», который на такие условия, с рассмотрением личных дел и «присягой верности Фридриху Великому», пойдет!? Ты бы разрешил себя допрашивать на предмет убеждений и взглядов?». Что можно точно сказать — Степанова при существующих критериях точно на соревнования не попадет, так что ей терять нечего.
Символично, что это все, что можно выцедить из, казалось бы, важнейшего дня для российских лыж, когда Россия и мир могли бы сблизиться в виде спорта, где наша страна традиционно законодатель мод. И наши тренеры и функционеры не раз уже говорили про финансовые потери FIS, и отсутствие интриги, и Вяльбе повторяла, что нас сами попросят вернуться... Увы, «фисовцы» российские СМИ, видимо, не читают.
Основные виды спорта для FIS — вообще не лыжные гонки. Это горные лыжи и прыжки с трамплина, где разыгрываются куда бОльшие деньги, чем в равнинных гонках. Поэтому говорить, что финансовый нож у горла наших оппонентов, преувеличение. Интрига? Да, норвежцы гребут все в мужских лыжных соревнованиях. Зато появились новые претенденты на медали Кубка мира и топ-10. Иван Якимушкин в интервью «СЭ» задавался вопросом: «А зачем им хотеть возвращения России?». Чтобы лишиться наград? Вряд ли французы, немцы, шведы сильно этому обрадуются. Сухая статистика — в сезоне-2021/22 медали на Кубке мира брали 7 мужских сборных, в прошедшем — 8 без России. Формально география-то растет!
И если еще в начале этого сезона, по нашей информации, FIS поддерживала контакт с российскими тренерами и членами федерации — россияне неофициально принимали участие в заседаниях комитетов, то сейчас этой связи все меньше. Во многом этому способствует то, что тон в международной федерации задают норвежцы. А они крайне негативно относятся к любым вариантам возвращения россиян. Именно поэтому FIS радостно взяла под козырек после рекомендаций МОК об отстранении, а теперь саботирует предложение вышестоящей инстанции о смягчении санкций.
Елена Валерьевна Вяльбе сделала для русских лыж безумно много в самых разных амплуа — но верно ли в период неопределенности с открытым забралом говорить про «предательство» тех, кто поедет на международные турниры и говорить «не пущу»? Это напоминает тактику молодого Большунова на трассе — переть напролом вопреки всему. Да, все любят Вяльбе такой. Но не лучше ли было хотя бы здесь дипломатически «порюкзачить», выбирая аккуратные формулировки? В этом смысле интервью уже опытного Большунова норвежским СМИ оказалось куда более примирительным.
Впрочем, это уже риторические вопросы. С вероятностью 99 процентов россиянам надо готовиться к очередному внутреннему сезону, который может получиться очень интересным -особенно если к нему подойдет Сергей Устюгов, звезды в женских видах, если будут пробовать новые форматы — от баттлов с биатлонистами до гонок ветеранов а-ля Легков vs Вылегжанин. Если удастся-таки перетянуть к себе кого-то из других стран — Китай или Казахстан. И СМИ сделают все возможное, чтобы поддержать у народа интерес к этому спорту даже в такое нелегкое время.
Но даже в этом случае все, включая казахов и китайцев, будут понимать — главные старты у FIS. Во всяком случае, пока. К сожалению, надо осознать это и нам.
Виды спорта, в которых россияне допущены до крупных стартов, либо международная федерация предполагает такую возможность
Бокс
Спортивная борьба
Тхэквондо
Дзюдо
Гребля на байдарках и каноэ
Академическая гребля
Спортивная стрельба
Стрельба из лука
Фехтование
Настольный теннис
Скейтбординг
Современное пятиборье
Гольф
Триатлон
Тяжелая атлетика
Теннис
Велоспорт
Шахматы
Самбо
Автоспорт
Шашки-64
Вейксерфинг
Кеокусинкай карате
Тайский бокс
Профессиональные бокс и ММА
Виды спорта, в которых россияне не допущены до крупных стартов после рекомендаций МОК
Легкая атлетика
Конный спорт
Серфинг
Бадминтон
Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте
Парусный спорт
Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду
Танцевальный спорт
Скалолазание
Ориентирование
Биатлон
Лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд
Любительское ММА
Мотоспорт
Виды спорта, не предполагающие допуска согласно рекомендациям МОК
Футбол, мини-футбол, пляжный футбол
Баскетбол, баскетбол 3х3
Волейбол, пляжный волейбол, волейбол на снегу
Гандбол, пляжный гандбол
Хоккей с шайбой
Керлинг
Хоккей на траве
Бенди
Регби
Водное поло
Пока не вынесли решения
Плавание, прыжки в воду, синхронное плавание
Санный спорт
Бобслей, скелетон
Фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек
Ски-альпинизм