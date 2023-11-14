Циципас не смог продолжить встречу с Руне и снялся в начале матча Итогового турнира ATP

Датчанин Хольгер Руне победил грека Стефаноса Циципаса в матче Итогового турнира ATP — 2:1. После трех сыгранных геймов Циципас отказался продолжать встречу.

Руне одержал первую победу после двух игр на Итоговом турнире ATP и занимает третье место в зеленой группе. Циципас потерпел второе поражение и замыкает таблицу.

Также в зеленой группе играют серб Новак Джокович и Янник Синнер, который встретятся 14 ноября. Ориентировочное начало — в 23.00 мск.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Хольгер Руне (Дания, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 2:1 отказ 2-го игрока