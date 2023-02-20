Глава ATP поддержал участие россиян в международных соревнованиях

Глава Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци заявил, что положительно относиться к участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы считаем, что по справедливости у них должны быть такие же возможности, как и у остальных. Мы также считаем, что по справедливости они должны иметь такие же возможности, как и все. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают», — приводит слова Гауденци РИА Новости со ссылкой на ge.globo.com.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.