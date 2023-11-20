Алькарас: «Хочу победить Джоковича. Хочу стать лучшим в истории»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как относится к долгому лидерству серба Новака Джоковича в рейтинге АТР.

«Честно говоря, если так подумать, то мне придется продержаться там лет 15. И это невероятно. Конечно, меня это мотивирует, потому что я хочу победить этого парня. Хочу стать лучшим в истории. Хочу тренироваться с целью. Хочу его победить. Хочу выигрывать каждый турнир. Но в то же время я не буду об этом думать, потому что это очень, очень сложно. Такое под силу легенде нашего спорта. То, что он делает, невероятно, он бьет рекорды, выигрывает все турниры, в которых участвует. Это безумие», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

36-летний Джокович завершил год в статусе первой ракетки мира. 20 ноября серб начнет 400-ю неделю на первой строчке рейтинга АТР. Джокович является лидером по количеству сезонов, завершенных в качестве первой ракетки мира — 8.

Сербский теннисист стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). Он выиграл соревнование в рекордный седьмой раз.