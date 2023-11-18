Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:26

Тарпищев назвал главную причину поражения Медведева от Синнера

Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что проблемы с подачей стали главным фактором поражения Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера. Россиянин проиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«Синннер не то чтобы лучше подавал, но ровнее. И проще подачу разыгрывал, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Медведев же подавал неровно, и эти нюансы решили ход матча. Зацепки на успех у Дани были, но проблемы с подачей решили полуфинал не в его пользу. Плюс Синнер играл у себя дома, это тоже сыграло. Но в целом Медведев выступил нормально на турнире».

В финале Синнер сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
1
0
Читайте также
Фелпс рассказал о проблемах с психикой. Великий пловец был на грани срыва
Капитан «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Джокович — Алькарас: смотреть трансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР (видео)
Синнер прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP
Чесноков назвал потрясающей игру Синнера в полуфинале Итогового турнира против Медведева
Лучший российский теннисист закончил сезон поражением. Медведев не прошел Синнера
Стала известна сумма призовых Медведева за Итоговый турнир ATP 2023 года
Даниил Медведев — Янник Синнер: видеообзор матча 1/2 финала Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Чесноков назвал потрясающей игру Синнера в полуфинале Итогового турнира против Медведева

Ольховский: «Игра Медведева ухудшалась по ходу Итогового турнира»