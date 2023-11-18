Тарпищев назвал главную причину поражения Медведева от Синнера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что проблемы с подачей стали главным фактором поражения Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера. Россиянин проиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«Синннер не то чтобы лучше подавал, но ровнее. И проще подачу разыгрывал, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Медведев же подавал неровно, и эти нюансы решили ход матча. Зацепки на успех у Дани были, но проблемы с подачей решили полуфинал не в его пользу. Плюс Синнер играл у себя дома, это тоже сыграло. Но в целом Медведев выступил нормально на турнире».

В финале Синнер сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.