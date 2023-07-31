Медведев не спешит в Америку. Почему россиянин снялся с турнира в Вашингтоне?

Даниил начнет свою самую любимую серию турниров на неделю позже, чем планировал.

Лучший теннисист России Даниил Медведев на этой неделе должен был сыграть на ATP 500 в Вашингтоне, но снялся за несколько дней до начала турнира. Неужели виновата травма? Официальных объяснений пока не последовало, но, похоже, повода для опасений нет — просто Даниил после изматывающей первой половины 2023 года решил взять паузу побольше для отдыха с семьей, восстановления и тренировок перед двумя американскими «мастерсами» и Открытым чемпионатом США. И, надо признать, он довольно весело проводит время в Европе.

Можно ли пропустить тренировку?

Медведеву есть от чего уставать. Никогда прежде он не проводил первую половину сезона столь интенсивно. К середине июля он одержал уже больше побед, чем за весь прошлый сезон (46 против 45), провел 55 матчей и завоевал пять титулов — в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Кроме того, на его счету финал в Индиан-Уэллс и полуфиналы в Аделаиде и на Уимблдоне. Мягко говоря, насыщенный график — даже лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас в нынешнем сезоне провел всего 51 официальную игру, выиграв 47 встреч. Что уж говорить о сербе Новаке Джоковиче, ограничившемся 38 матчами в 2023-м.

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При этом не стоит забывать, что в конце прошлого года Медведев впервые стал отцом. Понятно, что жена Дарья с дочерью Алисой старается сопровождать Даниила на турнирах (в частности, они были на Уимблдоне, где в матче за выход в финал россиянин уступил Алькарасу), но все же вне соревнований можно больше концентрироваться на семье. Так, на днях Дарья опубликовала видео, как Даниил гуляет с 10-месячной дочерью в коляске, а сам теннисист в конце прошлой недели запостил в социальных сетях фото с Алисой, сделанное в открытом бассейне.

Кроме того, не чурается он и светских и развлекательных мероприятий. Так, чуть больше недели назад он посетил канадского певца The Weeknd в Ницце, не забыв подшутить в посте об этом событии о Каспере Рууде — норвежец является фанатом Эйбела Макконена Тесфайе, известного как The Weeknd. Также Медведев был замечен среди гостей на дне рождения дочери Даниила Квята в компании самого российского пилота, двукратного чемпиона мира «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена и британского гонщика Ландо Норриса.

Не забывает Медведев и троллить своего тренера. «Пожалуйста, можем мы пропустить завтрашнюю тренировку?» — спросил он у Жиля Сервары во время прямого эфира наставника в социальных сетях. Конечно, понятно, что в каждой шутке есть лишь доля шутки — отдых порой затягивает. С другой стороны, в профессионализме 27-летнего российского теннисиста сомнений нет — вместе с тренером они наверняка знают, как грамотно выстроить тренировочный график с прицелом на US Open.

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Надо сыграть как в 2021-м

Примечательно, что в Вашингтоне Даниил не играл с 2019 года, когда уступил в финале австралийцу Нику Кирьосу. Но в 2020-м в конце июля — начале августа тур был на «паузе» из-за ковида, в 2021-м в это время Медведев выступал на Олимпиаде в Токио, а в прошлом сезоне предпочел столице США мексиканский Лос-Кабос, где, кстати, завоевал чемпионский титул.

Однако в 2022-м россиянин, напомним, вообще не был допущен до Уимблдона — пауза между турнирами в Галле и Лос-Кабосе тогда составила более месяца. Сейчас же Даниил не просто сыграл, а показал за явным преимуществом лучший результат в уимблдонской карьере — дошел до полуфинала. Возможно, столь сильное выступление на травяном «Большом шлеме» и заставило Медведева скорректировать изначальный турнирный график, отказавшись от Вашингтона, где он должен был получить первый номер «посева».

По сути в случае участия в Вашингтоне игровая пауза россиянина должна была составить всего 17-18 дней, а ведь требуется еще время на перелет из Европы в Америку и акклиматизацию. Так что разумно сконцентрироваться на «мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а потом на US Open, за которые при идеальном раскладе можно заработать 4000 очков. В 2021-м, кстати, Даниил, взяв титулы в Торонто и на Открытом чемпионате США и дошел до полуфинала в Цинциннати, набрав на этом отрезке 3360 баллов. В то время как в 2022-м, несмотря на титул в Лос-Кабосе, собрал всего 800 очков. Поэтому ему не так и много баллов надо защищать, а успехи вернут шанс побороться за звание первой ракетки мира по итогам года с Джоковичем и Алькарасом. Кстати, Новак уже снялся с «мастерса» в Торонто, немного облегчив задачу россиянину.