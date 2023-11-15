Рублев пустил себе кровь. Россиянин вновь проиграл в Турине из-за негатива

Андрей не справился с психологическим давлением и в матче с Карлосом Алькарасом, лишившись всех шансов на полуфинал.

Итоговый турнир АТР. Красная группа, 2-й тур

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 5) —7:5, 6:2

Второй матч Андрея Рублева на ATP Finals в Турине оказался, увы, очень похож на первый. Как и в стартовой встрече против Даниила Медведева, российский теннисист не справился с нервным напряжением, уступив испанцу Карлосу Алькарасу в двух партиях. При этом на сей раз в порыве отчаяния он даже разбил себе ракеткой ногу до крови.

Жалобы от Алькараса

По регламенту итогового турнира ATP во втором туре между собой встречаются сначала проигравшие в первых встречах, а затем победители. Понять задумку можно — это в любом случае позволяет сохранить интригу до самого последнего тура. Впрочем, при определенных раскладах даже при двух поражениях был шанс пройти в полуфинал. Но понятно, что и Рублеву, и Алькарасу в их первом в истории очном матче требовалась только победа.

Конечно, Карлос — вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023, проведший великолепный сезон. Однако в концовке сезона он явно выглядел уязвимым. Что и доказал его проигрыш Александру Звереву из Германии на старте ATP Finals. Алькарас умудрился, кстати, потерпеть третье поражение подряд, что с ним не случалось аж с марта 2021 года. Ведь до Турина он уступил болгарину Григору Димитрову в Шанхае и россиянину Роману Сафиуллину в Париже. 20-летний испанец под занавес сезона откровенно устал плюс начал испытывать сложности со здоровьем.

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В Турине Алькарас, пожалуй, впервые жестко прошелся по постоянной смене мячей на турнирах: «Надо обязательно с этим что-то делать. Когда мы играем 3-4 турнира подряд разными мячами, это сумасшествие. Нужно это менять». Он также пригрозил ATP в случае бездействия по данному вопросу постоянными травмами топ-теннисистов. По-видимому, имея в виду и себя. Также испанец не забыл и пожаловаться на слишком быстрое, по его мнению, покрытие в Турине, это покрытие точно самое быстрое за весь год.

«Не знаю, почему они поставили такое покрытие на конец года, поскольку на остальных турнирах оно было очень медленным», — отметил он на пресс-конференции. Хотя в Турине и в 2021-м, и в 2022-м покрытие было, пожалуй, столь же быстрым. Что не подходит под стиль Алькараса, который, несмотря на всю его скорость и пластичность, порой просто не успевает за мощными ударами оппонентов.

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Еще один психологический срыв

Рублев, кстати, как раз является ярким представителем мощного силового тенниса. В игре с Даниилом Медведевым, где Андрей взял всего шесть геймов и много нервничал, ругался со зрителями и собой, пинал сетку и кидал бутылки с водой, проявить себя россиянину не удалось. Однако на ATP Finals всегда есть второй шанс. Наставник Рублева испанец Фернандо Висенте перед матчем с Алькарасом не стал скрывать тактику. По замыслу Висенте, Андрей должен был доминировать в игре с задней линии, действовать максимально агрессивно. Что с учетом быстрого корта и быстрых мячей должно было стать победным рецептом.

В первых геймах казалось, что Рублев усвоил полученный в матче с Медведевым урок. Он уверенно держал свою подачу, сохраняя хладнокровие. Правда, зацепиться на приеме ему не удавалось, но сражение с Алькарасом выглядело более-менее равным. Первые неприятности начались при счете 4:4 в девятом гейме — Андрею пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Что ж, он не распсиховался, справился, вовремя включил подачу. Однако в 11-м гейме подача россиянина вновь подвисла. И на сей раз спасти ее не удалось. Как следствие, Карлос добился решающего преимущества и взял-таки стартовый сет.

Уже в самой концовке первой партии Рублев начал демонстрировать негатив, а в первом гейме второго сета ситуация усугубилась. Андрей вел 40:15 и, по идее, не должен был упускать преимущество. Но парочка удачных действий от Алькараса, собственная ошибка при ударе справа, и россиянин вновь, как и в дебюте второй партии с Медведевым, поплыл. Швырнул ракетку, завелся, после чего на эмоциях предсказуемо допустил еще один срыв. А затем и вовсе устроил настоящее шоу, на протяжении секунд десяти бил себя по колену ракеткой. Бесследно такое самоизбиение не прошло — колено Рублев все-таки разбил до крови и после перехода прихрамывая отправился играть следующий гейм.

Медики оказывают помощь Андрею Рублеву. Фото Reuters

К счастью, серьезной травмы Андрей себе не нанес и даже выиграл следующий после своего срыва розыгрыш. Вот только на этом позитив и закончился — пусть Рублев физически присутствовал на корте, но психологически уже проиграл и матч № 2 в Турине. Алькарасу даже не требовалось сверхусилий. Если при 1:3 россиянин худо-бедно подачу в сложной ситуации удержал, то при 2:4 отдал ее под ноль. После чего соперник легко подал на матч. Отметим, что в концовке Рублев проиграл 12 розыгрышей подряд, что, согласитесь, говорит о многом. Таким образом, уступив в обеих играх в двух сетах он потерял даже теоретические шансы на выход в полуфинал. Встреча со Зверевым в заключительном туре станет для него исключительно матчем престижа.