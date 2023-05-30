16-летняя Андреева одержала победу на старте «Ролан Гаррос»

Сегодня, 13:03
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Элисон Риск в первом круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Девушки провели на корте 56 минут.
143-я ракетка мира Андреева 1 раз подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 85-й ракетки мира Риск 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
16-летняя россиянка во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Диан Парри (Франция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риске (США) — 6:2, 6:1
Ребекка Петерсон (Швеция) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:2, 6:0