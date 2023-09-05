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«Большой шлем»

Сегодня, 19:39

Алькарас: «Если люди хотят победить меня, им придется страдать»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что после побед на крупных турнирах стал себя чувствовать гораздо спокойнее на корте.

«Это правда. Я уже сталкивался с серьезными эпизодами на турнирах «Большого шлема». Хотя мне всего 20 лет, я чувствую себя немного опытным в подобных ситуациях, а это значит, что есть много моментов, которые я воспринимаю с гораздо большим спокойствием, чем, возможно, раньше. И я могу играть спокойнее, зная, что, если люди хотят победить меня, им придется страдать, много бегать и долгое время играть на очень, очень высоком уровне», приводит Eurosport слова Алькараса.

Алькарас является самым молодым лидером мирового рейтинга в истории среди мужчин. На счету 20-летнего испанца 2 победы на турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

В 1/4 финала US Open-2023 Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. Матч между теннисистами пройдет 6 сентября.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/us-open/2023/exclusive-if-people-want-to-beat-me-they-will-have-to-suffer-carlos-alcaraz-on-being-calmer-at-us-op_sto9781925/story.shtml
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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