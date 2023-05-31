Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:57

Алькарас сыграет с Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос».

Во втором круге Алькарас обыграл представителя Японии Таро Даниэля со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2, а Шаповалов оказался сильнее Маттео Арнальди (Италия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.

Алькарас и Шаповалов еще ни разу не играли официальных матчей друг против друга.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Даниэль (Япония) — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
Roland Garros
Денис Шаповалов
Карлос Алькарас
Обсудить
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»
Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»
Медведев о гуле болельщиков на «Ролан Гаррос»: «Я сказал им заткнуться»
Ольховский назвал неожиданным вылет Медведева из «Ролан Гаррос»
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Медведев выбыл из «Ролан Гаррос» в первом круге в пятый раз за карьеру
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Норри третий год подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Муте — Рублев, Хачанов победил Албота и другие
Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Касаткина выполнила твинер в матче с Вондроушовой на «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Павлюченкова победила Самсонову, Касаткина обыграла Вондроушову
Вавринка в пяти сетах проиграл Коккинакису во втором круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Муте — Рублев, Хачанов победил Албота и другие