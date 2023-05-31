Алькарас сыграет с Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос».

Во втором круге Алькарас обыграл представителя Японии Таро Даниэля со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2, а Шаповалов оказался сильнее Маттео Арнальди (Италия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.

Алькарас и Шаповалов еще ни разу не играли официальных матчей друг против друга.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Даниэль (Япония) — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:3