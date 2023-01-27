Ольховский: «У нас есть тройка лидеров: Хачанов, Рублев, Медведев. Она остается тройкой»

Экс-теннисисит Андрей Ольховский оценил качество игры ведущих российских теннисистов.

«Не буду говорить, лучший Карен Хачанов или не лучший. У нас есть тройка лидеров: Хачанов, Рублев, Медведев. Она остается тройкой. Сезон только начался, и судить по результатам одного турнира... У каждого своя сетка. Все трое играют очень достойно и могут реально возглавлять мировой рейтинг», — высказал Ольховский «Газете.Ru».

Хачанов проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису греку Стефаносу Циципасу — 6:7 (2-7), 4:6, 7:6 (9-7), 3:6. До этого он сыграл также в полуфинале US Open-2022.

Рублев в Мельбурне дошел до своего седьмого четвертьфинала турниров «Большого шлема» в карьере, а Медведев выигрывал US Open в 2021, году, а также доходил до финала там же и на Australian Open-2022.