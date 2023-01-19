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Сегодня, 17:41

Виландер: «Джокович будет играть на одной ноге, если придется»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высказался о травме бедра сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Это не обнадеживает, потому что я не помню, чтобы он говорил что-то подобное о своем теле и состоянии. Пока он может участвовать в матчах, он найдет другой способ играть в теннис, который, я думаю, под силу немногим игрокам. Конечно, это вызывает беспокойство, но он будет играть на одной ноге, если придется», — приводит Eurosport слова Виландера.

Сегодня, 19 января, серб одолел француза Энцо Куако во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Во время второго сета 35-летний теннисист брал медицинский тайм-аут.

В следующем круге Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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