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Сегодня, 13:45

Чесноков считает, что Медведева ждет непростой матч в первом круге Уимблдона

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву в первом круге Уимблдона достался непростой соперник.

«Конечно, Медведев будет явным фаворитом в этом матче. Я думаю, он уже изголодался по большим победам. С другой стороны, ему в соперники достался британец, а против них на Уимблдоне играть очень тяжело. Фери однозначно будут поддерживать домашние трибуны. Кроме того, многие британцы здорово играют на траве, можно сказать, что они родились на этих кортах. Если подумать, то в основном они свои очки набирают на турнирах в Британии, а потом многих не видно и не слышно. Медведев должен проходить первый круг, но простой победы не стоит ждать», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге турнира российский теннисист сыграет против британца Артура Фери. Матч пройдет во вторник, 4 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18184995
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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