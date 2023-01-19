Дмитриева объяснила ранний вылет 10 российских теннисисток с Australian Open

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» объяснила ранний вылет 10 российских теннисисток с Australian Open-2023.

«Все девушки разные по классу. Были и молоденькие, для которых это был дебют на Australian Open. В частности, Диана Шнайдер хорошо выступила, хоть и выбыла во втором круге. Это закономерно, она показала, что умеет бороться», — сказала Дмитриева «СЭ».

Из 12 россиянок, выступавших в основной сетке Australian Open, остались только две — Варвара Грачева и Екатерина Александрова.