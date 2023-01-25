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25 января, 23:45

Кафельников: «Рублев против Джоковича — это как «Спартак» сейчас сыграл бы против «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников высказался о победе серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open над россиянином Андреем Рублевым (1:6, 2:6, 4:6).

«Для победы над Джоковичем нашим ребятам нужно тренироваться и пахать 24/7. Серб — человек другого измерения. Он пришел к нам из другой планеты. По результатам сетов видно, что Андрею многого не хватает для победы над Новаком. Это как московский «Спартак» сейчас сыграл бы против «Манчестер Сити» или «Баварии». К сожалению, это другой уровень», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-25-kafelnikov-rublev-protiv-dzhokovicha-eto-kak-spartak-seychas-sygralby-protiv-manchester-siti-ili-bavarii
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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