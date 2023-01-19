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Сегодня, 08:51

Калинская и Доулхайд одержали победу в первом круге парного турнира Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской Кэролайн Доулхайд одержала победу в первом круге парного турнира Australian Open 2023.

Теннисистки обыграли пару Анна Блинкова (Россия) и Чжу Линь (Китай) со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

На счету Калинской и Доулхайд 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Блинкова и Линь 2 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Калинская и Доулхайд сыграют с победительницами матча Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия) — Анна Блинкова/Чжу Линь (Россия/Китай) — 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Анна Калинская
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