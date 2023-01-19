Самсонова проиграла Векич во втором круге Australian Open

Сегодня, 08:40
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Донне Векич из Хорватии во втором круге Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 3:6, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
20-я ракетка мира Самсонова 3 раза подала навылет, допустил 3 двойные ошибки. У нее не было ни одного брейк-пойнта. На счету 64-й ракетки мира Векич 2 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге 26-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Анастасия Потапова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия, 18) — 6:3, 6:0