Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки US Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Прошла жеребьевка US Open-2023 в мужском одиночном разряде.

Первый сеянный турнира действующим чемпионом Карлос Алькараз на старте встретится с немцем Домиником Кепфером. Вторая ракетка, Новак Джокович, в первом круге сыграет с Александром Мюллером из Франции.

Третий номер посева россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с венгром Аттилом Балашом. Медведев попал во вторую четверть сетки, в которой также сыграют россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов.

В первую четверть к Алькарасу попал российский теннисист Александр Шевченко. В третьей четверти Павел Котов поборется с Ринки Хиджикатой, Аслан Карацев — с Иржи Лехечкой, а Доминик Тим — с Александром Бубликом (25). В нижней четверти к Джоковичу попал грек Стефанос Циципас.

Теннис USA Open 2023 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира

US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Обсудить
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Бартоли: «Джокович становится еще сильнее, когда борется с трудностями»
Джокович — Алькарас: смотреть трансляцию матча (видео)
Кирьос отреагировал на то, что Джокович показал свои баскетбольные навыки
Алькарас: «Я считаю, что не похож ни на кого, кроме как на Карлоса Алькараса»
Джокович — о финале с Алькарасом: «Это лучший способ подготовиться к US Open»
Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open-2023

Стали известны первые соперницы Касаткиной, Самсоновой, Андреевой и других россиянок на US Open-2023