Медведев: «У меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Возможно, у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно. Но я знаю, что все непросто: ты должен как бы использовать эту уверенность, но не становиться самоуверенным, потому что именно в этом и кроется опасность. Возможно, теперь я немного меньше напрягаюсь, когда играю на грунте. На данный момент все в порядке. Я уверен. Я попытаюсь использовать это на турнире, а потом посмотрим, что получится», — приводит слова Медведева tennismajors.com.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.