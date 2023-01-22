Остапенко победила Гауфф и встретится с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open

Сегодня, 06:44
Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге спортсменка победила американку Кори Гауфф в двух сетах — 7:5, 6:3.
Соперницей Остапенко в четвертьфинале станет Елена Рыбакина из Казахстана, которая обыграла в четвертом круге первую ракетку мира Игу Свентек (6:4, 6:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7) — 7:5, 6:3