Остапенко победила Гауфф и встретится с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге спортсменка победила американку Кори Гауфф в двух сетах — 7:5, 6:3.

Соперницей Остапенко в четвертьфинале станет Елена Рыбакина из Казахстана, которая обыграла в четвертом круге первую ракетку мира Игу Свентек (6:4, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7) — 7:5, 6:3