Рахимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Соболенко

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга 21-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Фреш — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Рахимова сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фреш 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. В следующем круге Рахимова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Второй круг Камилла Рахимова (Россия) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:4