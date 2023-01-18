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«Большой шлем»

Сегодня, 10:03

Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). Во втором круге Руусувуори сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Статистика личных встреч — 1:0 в пользу Рублева.

В другом матче американец Майкл Ммо обыграл француза Лорана Локоли со счетом 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2. Во втором круге Ммо встретится в немцем Александром Зверевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11)

Майкл Ммо (США, LL) — Лоран Локоли (Франция, Q) — 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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