Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:12

Рыбакина о матче против Свентек: «Мне удавалось отлично действовать в важные моменты, это большая победа»

Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:4, 6:4) в четвертом круге Australian Open.

«Это был тяжелый матч. Я очень уважаю Игу за ее победную серию и выигранные турниры «Большого шлема». Она молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было трудно, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и сказалось на результате.
Я, как и все, всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь сохранять спокойствие. По крайней мере, стараюсь не показывать много эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно давать волю чувствам, я учусь этому. Сегодня я одержала большую победу, и я рада, что прошла в четвертьфинал», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко, которая обыграла американку Кори Гауфф (7:5, 6:3) в четвертом круге.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open
Хачанов выиграл у Нисиоки два сета подряд всухую в матче четвертого круга Australian Open
Australian Open, 1/8 финала: Хачанов сыграет с Нисиокой, Рыбакина победила Свентек и другие матчи
Остапенко победила Гауфф и встретится с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open
Рыбакина обыграла Свентек в двух сетах и прошла в четвертьфинал Australian Open
Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Australian Open, 1/8 финала: Хачанов сыграет с Нисиокой, Рыбакина победила Свентек и другие матчи

Хачанов выиграл у Нисиоки два сета подряд всухую в матче четвертого круга Australian Open