Рыбакина о матче против Свентек: «Мне удавалось отлично действовать в важные моменты, это большая победа»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:4, 6:4) в четвертом круге Australian Open.

«Это был тяжелый матч. Я очень уважаю Игу за ее победную серию и выигранные турниры «Большого шлема». Она молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было трудно, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и сказалось на результате.

Я, как и все, всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь сохранять спокойствие. По крайней мере, стараюсь не показывать много эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно давать волю чувствам, я учусь этому. Сегодня я одержала большую победу, и я рада, что прошла в четвертьфинал», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко, которая обыграла американку Кори Гауфф (7:5, 6:3) в четвертом круге.