Шнайдер обыграла Марино и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

В матче первого круга 19-летняя спортсменка обыграла канадку Ребекку Марино — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Шнайдер ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Марино 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:3, 7:5