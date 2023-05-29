Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:02

Шнайдер обыграла Марино и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

В матче первого круга 19-летняя спортсменка обыграла канадку Ребекку Марино — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Шнайдер ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Марино 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Шнайдер сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Ребекка Марино (Канада) — 6:3, 7:5

Теннис
Roland Garros
Диана Шнайдер
Обсудить
Читайте также
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Селиваненко рассказал, что радует его в игре Рублева на «Ролан Гаррос»
Ивашко проиграл Де Минауру в первом круге «Ролан Гаррос»
Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк на «Ролан Гаррос»
Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Янчук считает, что Хачанов слабо провел первый круг на «Ролан Гаррос»
Дмитриева не считает Джоковича главным фаворитом «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев обыграл Попырина в первом круге «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос»—2023, расписание и результаты матчей 1 круга: Павлюченкова победила Фрухвиртову, Александрова — Томова и другие