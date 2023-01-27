В ФТР назвали достойным выступление Хачанова на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о поражении Карена Хачанова в полуфинале Australian Open в матче против Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«Красивый теннис, державший в напряжении до конца матча. Карен сыграл более, чем достойно! Он должен быть доволен этим турниром, он войдет в актив его карьеры. Самые положительные впечатления! Стефанос оказался сильнее по итогам. А в целом получился матч, за которым было интересно смотреть», — сказал Селиваненко «СЭ».

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 26-летнего россиянина 10 эйсов, ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. У 24-летнего грека 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале Циципас встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).