Веснина надеется, что Хачанов обыграет Сонего

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

«В матче Хачанов-Сонего надеюсь, победит Карен, но ему будет непросто с Сонего. Итальянец умеет играть на грунте, двигается и борется хорошо. Будем верить, что Хачанов победит за счет мощи, опыта и разносторонней игры и щелкнет этот «крепкий орешек» Сонего. Андрея обидел, хватит! Надо заступаться за своих, ха-ха», — приводит слова Весниной Sport24.

Сонего в предыдущем раунде турнира выбил другого российского игрока — Андрея Рублева, победив его со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Матч Хачанов — Сонего пройдет 4 июня. Начало — в 12:00 по мск.