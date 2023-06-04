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Сегодня, 10:13

Веснина надеется, что Хачанов обыграет Сонего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

«В матче Хачанов-Сонего надеюсь, победит Карен, но ему будет непросто с Сонего. Итальянец умеет играть на грунте, двигается и борется хорошо. Будем верить, что Хачанов победит за счет мощи, опыта и разносторонней игры и щелкнет этот «крепкий орешек» Сонего. Андрея обидел, хватит! Надо заступаться за своих, ха-ха», — приводит слова Весниной Sport24.

Сонего в предыдущем раунде турнира выбил другого российского игрока — Андрея Рублева, победив его со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Матч Хачанов — Сонего пройдет 4 июня. Начало — в 12:00 по мск.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-04-vesnina-budem-verit-chto-khachanov-shchelknet-etogo-krepkogo-oreshka-sonego-on-uzhe-obidel-rubleva-khvatit
Теннис
Roland Garros
Елена Веснина
Карен Хачанов
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