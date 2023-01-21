Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:55

Веснина рассказала, за счет чего Рублев может обыграть Хольгера Руне на Australian Open

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open между Андреем Рублевым и Хольгером Руне.

«Хольгер Руне опасен. Это очень серьезный соперник. На последней встрече в Париже Руне выиграл свой первый «Мастерс», обыграв Джоковича в финале. Безусловно, этот датчанин на подъеме сейчас. Он молодой, очень мотивированный. Показывает очень хороший теннис, но Андрей все-таки поопытнее. У него очень активный агрессивный теннис. Он может обыграть Хольгера Руне за счет скорости. Если у Андрея будет хорошо получаться разводка на задней линии, и хорошо будет идти подача, то все шансы на победу у него есть. Он находится уже в таком возрасте и сыграл большое количество матчей, что ему этот опыт должен помочь. Андрей провел первые три матча очень уверенно. Практически никому не отдал сеты, только один кому-то проиграл. Очень уверенно идет по сетке. Обыгрывает соперников ниже себя по рейтингу. Это говорит о том, что он находится в очень хорошей форме», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.

Андрей Рублев
Елена Веснина
0
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Гарсия вышла в 1/8 финала Australian Open
Australian Open, мужчины: Рублев обыграл Эванса, Маррей — Баутиста Агут и другие матчи
Чесноков: «У Медведева было много невынужденных ошибок, а Корда — претендент на победу в турнире»
Чесноков считает, что у Рыбакиной высокие шансы победить Свентек в матче Australian Open
Ольховский считает Рублева фаворитом в матче четвертого круга Australian Open против Руне
Рублев поделился мнением о предстоящем матче с Руне на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чесноков считает, что у Рыбакиной высокие шансы победить Свентек в матче Australian Open

Веснина считает, что Рыбакина сможет обыграть Свентек и выйти в четвертьфинал Australian Open