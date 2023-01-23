«Рублев более уравновешен психологически, чем Руне. Как бы смешно это не звучало». Собкин — о волевой победе россиянина

Заслуженный тренер России считает, что у Андрея будут шансы в противостоянии с Джоковичем.

Андрей Рублев — настоящий герой дня на Australian Open-2023. В решающем сете против 10-й ракетки мира Хольгера Руне россиянин сначала отыгрался с 2:5 в решающем сете, затем ушел с двух матболов на своей подаче и вытащил тай-брейк, который начался для него катастрофически. Датчанин повел 5:0, а затем 7:3. После этого Рублев действовал безошибочно, а его соперник занервничал. Буквально за несколько минут он выиграл шесть мячей подряд, заработав два матчбола. Но реализовать их не удалось. Сначала плохо сыграл на приеме, а затем Руне вытащил сложнейший мяч после смэша (9:9). Но на третьем матболе уже Рублеву улыбнулась удача — мяч после приема задел трос и свалился в корт по совершенно недосягаемой для соперника траектории. Невероятная победа, которая должна вдохновить 25-летнего москвича на новые подвиги: «По-моему, я никогда в жизни такие матчи не выигрывал. Я запомню это на всю жизнь. У меня слов нет. Меня трясет», — сказал Рублев после матча.

Волевую победу шестой ракетки мира для «СЭ» прокомментировал многолетний тренер экс-восьмой ракетки мира Михаила Южного Борис Собкин.

Андрей Рублев. Фото Reuters

После 0:5 на решающем тай-брейке многие бы сломались

— Победа Рублева в такой напряженной концовке говорит о том, что он значительно прибавил в психологических аспектах, стал более выдержанным?

— Нет. Андрей всегда был очень волевой. Всегда бился до последнего. Он боец. Тут скорее Руне дрогнул. При счете 7:3 проиграл шесть мячей подряд. О чем это говорит?

— Не выдержал давления большого матча?

— Конечно. Но стоит отдать должное и Рублеву. На тай-брейке для него ситуация действительно была непростая. После 0:5 многие бы сломались. В такие моменты и проявляется характер, класс, мастерство теннисиста. Все вместе.

— Андрей мог закончить этот матч раньше? Показалось, что здесь и сейчас он сильнее Руне на харде.

— Я не считаю, что он сильнее Руне. Это игроки примерно одного класса. Андрей поопытнее, как это ни смешно звучит по отношению к Рублеву, более уравновешенный психологически. У Руне очень подвижная психика. При этом датчанин играет в очень хороший теннис. Его теннис более современный, чем теннис Рублева. И более интересный, на мой взгляд.

Хольгер Руне. Фото Reuters

Корда способен дойти до финала

— Дальше Рублева ждет матч с Новаком Джоковичем. Самый тяжелый жребий из возможных?

— Скажу банально. В четвертьфинале турнира «Большого шлема» ты никогда не получишь легкого соперника. Даже если он не из топ-50. Конечно, Джокович фаворит и худший жребий для Андрея, но не могу сказать, что он попадает под каток. Если Новак правда травмирован, то все может быть (Джокович жалуется на проблемы с левым бедром. — «СЭ»). В прошлом году Андрей обыгрывал его в родном Белграде. Он понимает, что может повторить это и в пятисетовом матче.

— Что думаете об игре Карена Хачанова в Мельбурне? Не кажется ли, что он играет так же вдохновенно, как на парижском «мастерсе» — 2018, когда он обыграл четырех представителей топ-10 и взял крупнейший титул в карьере.

— Честно, я не видел ни одного его матча на этом турнире. По результатам хорошо, а про качество игры не знаю.

— Что скажете про его соперника по четвертьфиналу Себастьяна Корду?

— Вот его матчи видел. Он в хорошей форме и способен обыграть любого. Давно знаю этого парня. Беседовал с ним и его отцом на «Челленджере» в Астане несколько лет назад. Было видно, что парень заиграет. Себастьян показывает современный активный теннис. На корте играет легко. Не удивлюсь, если он дойдет до финала.