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«Если бы я не был сербом, меня давно бы признали величайшим». Джокович жалуется на ксенофобию

Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Запредельные рекорды Новака не останавливают дискуссии о том, кто является самым выдающимся теннисистом в истории.

Триумфальная победа Новака Джоковича на Открытом чемпионате США оживила дискуссию о том, почему 36-летний серб, несмотря на все свои великие достижения, до сих пор сталкивается со скептицизмом теннисных специалистов и публики. В финальном матче против россиянина Даниила Медведева в Нью-Йорке Ноле установил чемпионскую планку на недосягаемую высоту — 24 титула на турнирах «Большого шлема». Тем не менее даже сербские СМИ признают: по уровню узнавания и популярности среди фанатов и спонсоров всего мира Джоковичу по-прежнему далеко до его давних конкурентов из Западной Европы — испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

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Сам легендарный серб в интервью после победы на US Open объяснил имиджевые проблемы своей национальностью. «Каждый может сам для себя определить, насколько споры о величии имеют под собой основания. Но несомненный факт: если бы я представлял не Сербию, а другую страну, меня бы много лет назад прославили как величайшего победителя, особенно на Западе. Однако этого не происходит. Тем не менее я счастлив и горд быть сербом. От этого все мои достижения приносят больше удовлетворения», — отметил Новак.

Они хотели поставить его на колени

Со знаменательным успехом на US Open Джоковича поздравили президент Сербии Александр Вучич, министр иностранных дел Ивица Дачич, председатель сербского парламента Владимир Орлич... На Авальской телебашне — самом высоком здании Балкан — было спроецировано изображение Новака с чемпионским кубком. И все церемонии обязательно сопровождались утверждением: «Серб — самый гениальный в истории, лучший на все времена». «Вряд ли кто-нибудь сможет приблизиться к теннисному олимпу, который покорил Джокович, — говорится в публикации «Спортски журнал». — Он в гордом одиночестве стоит на вершине, которая не покорялась никому в этом виде спорта. Величайший может быть только один!»

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Так почему же Новаку не отдают должных почестей за Западе и имеет ли место ксенофобия из-за сербского происхождения великого теннисиста? Объективно судить сложно, так как от статистики теннисному миру никуда не деться, и формально все признают уникальность и историческую значимость результатов Джоковича. При этом холодок отчуждения тоже отрицать глупо — в первую очередь из-за политических взглядов звезды спорта и его своеобразных подходов к вопросам здоровья (в частности, к вакцинации). Из-за инициального отказа прививаться от ковида Новак в прошлом году упустил шанс на два титула ТБШ — в Австралии и США.

Во время скандала с арестом Новака накануне Australian Open-2022 отец теннисита Срджан Джокович с явным перехлестом говорил, что причина гонений — происхождение игрока. «Новак — наша гордость. Новак — это Сербия, а Сербия — это Новак. Они хотят растоптать Сербию и сербский народ. Они хотели поставить его на колени. И не только его, но и нашу прекрасную Сербию. Иисус был распят на кресте, но он продолжает жить в нас. Они пытаются распять и принизить Новака и поставить его на колени», — отмечал Срджана в интервью The Age.

Новак Джокович.
Фото Global Look Press

У него столько зашкваров!

Возможно, сравнения со страданиями Иисуса — перебор, но то, что Новак никогда не стремился быть политкорректным, в отличие от того же Федерера, — чистая правда. Например, он довольно часто делился неприятными для Запада детскими впечатлениями от бомбардировок Белграда. Кроме того, он публично поддерживает сербские анклавы Косово (один из них является родиной его отца). Ну и высказывался в поддержку российских теннисистов, когда нас не пустили на Уимблдон-2022, да и в целом проявлял к нашим игрокам симпатию, провоцируя ненависть украинских радикалов.

— По-моему, Джокович — это шляпа, — говорил скандальный тренер по физподготовке Леси Цуренко Никита Власов. — Не соглашусь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Признаю, что он — крутой теннисист, классно играющий чемпион. Но, по-моему, как человек Новак — полное дерьмо, потому что столько зашкваров, сколько было у него, и это не касается ситуации на Украине, а вообще, это представить просто невозможно.

Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. «Ты выиграешь больше «шлемов», сомнений нет». Медведев и Джокович разделили еще один финал

К «зашкварам», видимо, относятся давние увлечения Джоковича ментальными практиками, необычными диетами и способами восстановления (его попытки дышать изотониками и прочие ноу-хау регулярно провоцируют косые взгляды). Кроме того, все, конечно, помнят дисквалификацию Ноле на US Open-2020 из-за попадания мячом в женщину-лайнсмена. Подобное, конечно, сложно представить с участием Федерера. Хотя на общем фоне игроков тура Джокович далеко не самый странный, а его положительные качества (в частности, умение общаться с публикой и делать шоу на корте) точно компенсируют все недостатки. Другое дело — в приоритетах, которые расставляют западные СМИ в оценке вклада Новака в мировой спорт.

Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Новые цели

Достижения Джоковича известны всем. Тем не менее перечислю главные из них для того, чтобы не оставалось сомнений: это один из величайших атлетов в мировом спорте вообще, не только в отдельно взятом теннисе.

— 24 титула на турнирах «Большого шлема» (повторение абсолютного рекорда Маргарет Корт, который держался с 1973 года). У Надаля — 22, у Федерера — 20.

— Новак — единственный игрок в мужском теннисе, выигравший каждый из четырех «мейджоров» как минимум трижды (в женском теннисе подобного достигли Маргарет Корт, Штеффи Граф и Серена Уильямс).

— Рекордные 390 недель на вершине рейтинга ATP, куда Джокович вернулся после победы на US Open (у Федерера — 310 недель).

— Исторические 36 финалов на турнирах «Большого шлема» (у Крис Эверт — 34, у Федерера — 31, у Надаля — 30).

— Джокович четырежды за один сезон (2011, 2015, 2021, 2023) выигрывал три из четырех турнира «Большого шлема» и трижды за один год выходил в финал всех четырех «мейджоров» (2015, 2021, 2023).

— Семь сезонов, завершенных в звании первой ракетки мира (у Пита Сампраса — 6).

— 39 титулов на турнирах категории «Мастерс», в том числе шесть — на финальных чемпионатах.

Новак Джокович. Джоковичу хватило одного матча на US Open, чтобы стать лучшим в мире. Но сербу нельзя расслабляться

Что еще можно улучшить в обозримом будущем:

— 96 выигранных турниров в АТР-туре (у Федерера — 103).

— 1076 выигранных матчей (у Коннорса — 1274, Федерера — 1251, Лендла — 1068, Надаля — 1068). Правда, у Джоковича самый большой среди топов процент побед по отношению к проведенным поединкам (83,6%).

— Первый в открытой эре «сезонный шлем» (успех во всех четырех «мейджорах» за один год). До открытой эры это делали Род Лейвер (1962, 1963) и Джон Бадж (1938).

— Победа на Олимпиаде (а лучше — «золотой шлем», когда это происходит в один год с «сезонным шлемом»).

Ради последней цели Новак заявил, что готов терпеть до Игр в Лос-Анджелесе-2028, то есть еще пять сезонов. Реально ли ему протянуть на нынешнем уровне до возраста в 41 год — это, конечно, вопрос. Но то, что Джокович является одним из фаворитов Парижа-2024 — в этом нет никаких сомнений. Многие теннисные звезды с прохладцей относятся к олимпийскому турниру, поскольку он не дает ни денег, ни рейтинга. Однако это точно не про Новака, который без вариантов является настоящим патриотом своей страны, какие бы проблемы ему это ни сулило на Западе.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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