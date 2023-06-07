Джокович и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга без россиян. Но у нас тоже есть успехи

Впервые с 2019 года в топ-10 снова три наших соотечественника — Медведев, Рублев и Хачанов.

«Ролан Гаррос» еще не закончился, но предварительные итоги уже можно подводить. Приятно, что после парижского турнира в тройке лидеров рейтинга ATP будет сразу три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Не очень весело, что вторая ракетка мира вылетела сразу же в первом круге после выигранного грунтового «мастерса». Точнее, скоро уже бывшая вторая — после «Ролан Гаррос» Медведев опустится на третье место. А вот за первое сейчас будут биться Карлос Алькарас и Новак Джокович — много решит полуфинальный матч.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Молодость против опыта

29 августа 2022 года Даниил Медведев потерял место в топ-3 рейтинга ATP. Долгое время россиянина преследовали травмы и моральные неудачи. Вплоть до первой половины текущего года — Даня выиграл два «мастерса» и несколько турниров меньшей важности. Причем последний титул Медведев взял на грунте — нелюбимом покрытии прямо перед «Ролан Гаррос».

После парижского «мейджора» россиянин мог вновь возглавить рейтинг. Для этого нужно было добраться до полуфинала. Даниилу повезло с жеребьевкой — ни Новака Джоковича, ни Карлоса Алькараса в его половине не было, в четвертьфинале по рейтингу он мог бы сыграть с Янником Синнером, которого неоднократно обыгрывал. В целом же Медведеву нужно было набрать на 365 очков больше Алькараса и не уступить Джоковичу более 495 баллов. Посильная задача, учитывая, что Даниила видели одним из лидеров.

Результат россиянина получился более шокирующим — он вылетел в первом же круге «Ролан Гаррос», уступив бразильцу Сейботу Уайлду. На пресс-конференции перед стартом турнира он говорил о том, что нужно быть уверенным, но не самоуверенным. Каким-то поникшим Даниил тоже не выглядел, но в Париже, в отличие от Рима, у него не получалось почти ничего. Обидно, ведь Медведев реально был способен побить личный рекорд. Остается надеяться, что весь этот прогресс на грунте продолжится и в следующем сезоне, а еще никак не повлияет на дальнейший настрой Даниила. Впереди травяная часть сезона и Уимблдон (если с визой все будет в порядке), затем — снова любимый хард. Медведев все еще может вернуться на первую строчку, но для этого нужны успехи в хардовой части сезона.

Медведев после победы в Риме обогнал Новака Джоковича в рейтинге, но теперь вернется на третью строчку после окончания «Ролан Гаррос». За первую теперь борются серб и испанец — после Парижа либо Алькарас останется во главе рейтинга, либо туда снова поднимется Джокович.

Расклады довольно просты. В пятницу состоится матч между Новаком и Карлосом, который решит очень многое. Если в финал выйдет испанец, то он гарантированно останется после «Ролан Гаррос» на первой строчке. Если Новак, то ему надо обязательно брать титул, иначе Карлос опять же будет лидировать. В любом случае нас ждет матч, достойный финальной игры, — жаль, что он не выпал на соответствующую стадию.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Достижение Хачанова

Но есть и приятное изменение в рейтинге — в топ-10 снова будут три россиянина. Карен Хачанов доходил до полуфинала на двух последних хардовых «мейджорах», а на «Ролан Гаррос» он в борьбе уступил Джоковичу в четвертьфинале. Россиянин взял первый сет, но затем серб разгромил его на тай-брейке второй партии, и он не смог дальше полностью вернуться в игру. Но Карен все равно доволен и отдельно отмечает как раз возвращение в топ. «Есть много положительных моментов. У меня нет никаких сожалений. Я показал хорошее выступление на турнире «Большого шлема». На протяжении нескольких лет я говорил, что нацелен на возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но приятно этого добиться. Направляюсь домой с высоко поднятой головой», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.

Джокович тоже похвалил Карена, отметив, что такую битву и ожидает в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». «Первые два сета были сложными из-за уровня игры соперника. Во многих ситуациях он был лучше меня. У меня не получалось поймать ритм, я допускал много невынужденных ошибок, сложно входил в матч. Потом я провел идеальный тай-брейк и поднял свою игру на несколько уровней. Такую битву обычно и ждешь в четвертьфинале «Шлема». Соперник не отдает тебе победу, ее приходится зарабатывать самому. Я рад, что справился с этим испытанием... Карен — великолепный боец и теннисист. Желаю ему отлично провести остаток сезона», — рассказал Новак после матча.

Вся четверка лидеров российского тенниса хорошо проявила себя в первой части сезона: Рублев и Медведев выиграли минимум по одному «мастерсу», Карацев был в полуфинале такого же турнира, Хачанов доходил до полуфинала и четвертьфинала на «мейджорах». Никакая другая страна не может похвастаться такими достижениями. Но все-таки очень хочется снова увидеть победу россиянина на «Шлеме» — Медведев порадовал подобным в 2021 году.