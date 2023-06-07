Британцы гадят. Российские теннисисты могут остаться без «Уимблдона» из-за виз

Нашим участникам британского «Большого шлема» начали мотать нервы задолго до начала турнира.

На «Ролан Гаррос» наши остались только в женском парном разряде, где продолжают сражаться Кудерметова и Самсонова, поэтому имеет смысл задуматься о следующем турнире «Большого шлема», который стартует менее чем через месяц в Соединенном Королевстве.

Проблемы с визами

Уже на данный момент можно посчитать, что в Уимблдонском турнире должны будут принять участие более двух десятков россиян. Среди «сеяных» мужчин — Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (7) и Карен Хачанов (11). Женщины — Дарья Касаткина (9), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (23), Анастасия Потапова (24). Так называемый защищенный рейтинг есть у Маргариты Бетовой (бывшей Гаспарян), то есть она также имеет право на участие. Понятно, что в квалификации и основной сетке будут участвовать еще несколько россиян в разных разрядах.

По словам агента Льва Кассиля, который работает с Даниилом Медведевым и сестрами Элиной и Миррой Андреевыми, на данный момент британские визы есть только у 15 процентов российских теннисистов.

«Наши теннисисты в этом году выступят на Уимблдоне, но есть проблема с визами. 15 процентов наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали, извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру, просто игроки подвергаются психологическому давлению. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент», — цитирует Кассиля РИА «Новости».

Марта Костюк. Фото Global Look Press

Украинка подначивает

Источник «СЭ» подтвердил проблему, но выразил уверенность, что ее решат в последний момент, а британцы просто пока тянут время. Визовые проблемы происходят не первый раз, и этим особенно отличаются британцы и американцы. В прошлом году на Кубок Лэйвера не поехал тот же Медведев — по его словам, он не был уверен, что ему дадут визу, поэтому не стал «создавать проблемы». В английских СМИ объясняют, что задержка вызвана дополнительными «проверками безопасности» граждан двух государств — России и Белоруссии.

А вот неугомонная украинская теннисистка Марта Костюк, которую уже освистали в Париже, верит, что визы так и не дадут: «Я просто надеюсь, что кто-то, как Великобритания например, не даст визы и они не смогут въехать в страну, они не будут играть. Сейчас, я думаю, это единственная отличная идея».

Шамиль Тарпищев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не первый раз

Недаром еще в середине XIX века в Российской империи на фоне конкуренции с британцами в Европе и Средней Азии появился мем «англичанка гадит». На Игры Содружества-2022 в последний момент получили визы несколько африканских сборных и члены сборной Индии по крикету. А 100-метровку на тех соревнованиях выиграл кениец Оманьяла, который проиграл на той же дистанции чемпионат мира в США, так как визу ему дали за день до старта.

Главе Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву несколько раз приходилось бодаться с американским посольством ради получения визы в США — на матчи сборной в командных турнирах или для участия в сессиях МОК. Впрочем, это ничто по сравнению с тем, как визы выдают сейчас — например, уже были случаи, когда Польша и страны Прибалтики не пускали россиян даже при наличии шенгенской визы — они ужесточили правила весной 2022 года.

Спортсменов также не пускают — в этом убедились наши фехтовальщики, стремившиеся приехать на Европейские игры. В итоге Международная федерация фехтования лишила Европейские игры статуса личного чемпионата Европы. Западный сосед Польши Германия устами министра внутренних дел Нэнси Фезер предложила запретить выдавать визы российским и белорусским спортсменам, но пока окончательного решения не принято.

Словом, даже если российским спортсменам удастся проникнуть на международные соревнования, время подготовиться психологически. Мотать нервы будут усердно.