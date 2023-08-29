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Сегодня, 17:30

Джоковичу хватило одного матча на US Open, чтобы стать лучшим в мире. Но сербу нельзя расслабляться

Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира после US Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Getty Images
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Открытый чемпионат США будет иметь решающее значение в борьбе за лидерство в рейтинге по итогам года.

Новак Джокович триумфально вернулся в Нью-Йорк после двухлетнего перерыва — сербский теннисист уверенно обыграл в стартовом матче Открытого чемпионата США-2023 француза Александра Мюллера, благодаря чему гарантировал себе возвращение лидерства в рейтинге ATP вне зависимости от дальнейших выступлений на нынешнем US Open. Как своих, так и главного оппонента испанца Карлоса Алькараса. Тем не менее в борьбе за звание теннисного короля по итогам года именно Открытый чемпионат США может иметь для Новака и Карлоса решающее значение.

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Возвращение в Нью-Йорк

Джокович, напомним, в предыдущий раз выходил на корт в Нью-Йорке в начале сентября 2021-го, когда в финале потерпел одно из самых болезненных поражений в карьере. Новак был в одном шаге от повторения уникального рекорда австралийца Рода Лейвера, но после успехов на Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не сумел сделать последний шаг к очередному супердостижению. Серб явно не выдержал жесточайшего психологического давления, безропотно уступив в финале US Open россиянину Даниилу Медведеву. А прошлогодний турнир Джокович пропустил из-за своего статуса вакцинации, из-за которого в США его не пускали с начала 2022-го до середины 2023-го. Однако сейчас правила смягчились, и Новак смог вернуться в Нью-Йорк.

Теннисист Новак Джокович.
Фото Reuters

Естественно, защищать прошлогодние очки ему сейчас не надо, а значит, каждая победа идет в плюс. В случае с турнирами «Большого шлема» за выход во второй круг положено 45 баллов, а от Алькараса в последнем рейтинг-листе он отставал на символические 20 баллов. И Карлос прибавить к 11 сентября себе очков уже не может, ведь в прошлом году именно он завоевал титул на US Open и сейчас вынужден защищать 2000 баллов. Таким образом, реальная разница в рейтинге на данный момент составляет почти 2000 очков. А если Джокович выступит на турнире лучшего своего главного на данный момент соперника, то отрыв превысит эти самые две тысячи баллов.

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Мало того, теоретические шансы обойти Алькараса в борьбе за вторую строчку сохраняет и Медведев. Россиянин отстает на 1735 очков, а значит, для обгона ему надо выиграть титул, при условии что Алькарас оступится до четвертьфинала. Хотя такое развитие событий видится, прямо скажем, маловероятным, пусть Даниил, напомним, является чемпионом US Open-2021 и традиционно очень хорош на этом турнире.

Но все же, объективно, основное сражение за звание первой ракетки мира по итогам 2023-го идет между Джоковичем и Алькарасом. И если в рейтинге за 52 недели на данный момент превосходство Новака очевидно, то, если брать результаты только 2023 года, все совсем не так однозначно. Мало того, в чемпионской гонке с отрывом от Новака в 510 очков перед началом Открытого чемпионата США лидировал как раз Карлос.

Теннисист Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Теннис сковородкой

Что и неудивительно, ведь серб ударно провел концовку 2023-го, взяв в том числе и Итоговый турнир ATP, а Алькарас после US Open провалился, да еще и травмировался на «мастерсе» в Париже и пропустил Итоговый турнир. Поэтому Джоковичу не стоит обольщаться тем фактом, что 11 сентября он начнет рекордную 390-ю неделю на вершине рейтинга ATP. Зато титул в Нью-Йорке (добытый в финале против Алькараса или кого другого) позволит ему возглавить чемпионскую гонку и закрепиться на первой строчке рейтинга всерьез и надолго. А молодого испанца поставит в положение догоняющего.

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Сам Джокович, кстати, особо не рассуждает о возвращении лидерства в рейтинге, куда приятнее ему вернуться в Нью-Йорк. Во время детского дня на турнире серб веселился как мог, играя в теннис доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, лопаткой, бейсбольной битой и даже сковородкой.

А после победы над Мюллером он заявил следующее: «Два года ждал, чтобы выйти на самый большой и громкий стадион в теннисе, сыграть вечерний матч. В целом очень доволен своим состоянием и игрой. Надеюсь, смогу поддерживать этот уровень тенниса на протяжении всего турнира».

Теннисист Новак Джокович.
Фото Reuters

Тем временем конкуренты Джоковича уже начали самоустраняться. В частности, вылетел потенциальный соперник по полуфиналу и четвертый «сеяный» датчанин Хольгер Руне, сенсационно уступивший в четырех партиях испанцу Роберто Карабаллесу-Баэне. В отличие от Новака молодой датчанин вынужден был играть не на центральной арене, а на скромном корте № 5, чем возмущался еще накануне встречи. Он даже выложил в соцсетях карту! «Карта территории US Open. Если сможете найти корт № 5, я там проведу свой первый матч в понедельник», — написал он, пожаловавшись на двух супервайзеров ATP, которые всегда дают ему самые плохие корты. И такой настроя явно Руне не помог. «Нормально, что чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь, в том числе лучшие условия. В ATP так делают для всех игроков, но для меня здесь не сделали. И это, конечно, неприятно. Хотя я не буду винить корт в поражении. Соперник сыграл очень качественно, надо отдать ему должное», — подвел итог своей недолгой эпопеи на US Open Хольгер.

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Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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