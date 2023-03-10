Вице-президент Федерации триатлона России выступила под флагом ОАЭ. Объяснения Олеси Заволокиной

Известная спортсменка-любитель отобралась на чемпионат мира, но не собирается стартовать на этом турнире.

Первый вице-президент федерации триатлона России Олеся Заволокина как спортсмен-любитель выступила на турнире Ironman в ЮАР, несмотря на санкции против наших спортсменов. Примечательно, что она участвовала в соревнованиях под флагом ОАЭ. Результат Заволокиной позволил ей отобраться на чемпионат мира по триатлону, который пройдет осенью в Каилуа-Кона (на острове Гавайи), однако участвовать спортсменка в нем не будет даже как представительница Эмиратов. Что происходит?

ЮАР

О том, как принималось решение об участии в турнире в ЮАР, Заволокина рассказала в своих социальных сетях. По словам спортсменки, близкие поддержали ее решение. Всего Олеся потратила 36 дней на подготовку к соревнованиям.

«Друзья, вижу в комментариях, что мое участие в Ironman в ЮАР вызвало немало вопросов, поэтому считаю нужным объяснить свое решение. Триатлон является не просто моим увлечением, а образом жизни уже очень давно. Я как триатлет-любитель занимаюсь им более пяти лет, участвовала в большом количестве мероприятий, как российских, так и зарубежных.

Старт в ЮАР стал для меня еще одним личным вызовом. Решение об участии я, разумеется, принимала сама. Также считаю важным обозначить, что слот на участие (как и все другие затраты, связанные с участием в данном старте) я приобрела за свой счет", — написала Заволокина в социальных сетях.

Турнир в ЮАР является отборочным для более важного старта — чемпионата мира по триатлону. По ходу соревнований разыгрывается целых 65 слотов-путевок в Каилуа-Кону. И, по словам первого вице-президента федерации триатлона России, которая является, в свою очередь, спортсменом-любителем, мировое первенство на Гавайях — ее мечта.

Фото Соцсети

ОАЭ

Но с участием в турнире в ЮАР тоже не все так просто. Выступала Заволокина в одежде с российским триколором. Но рядом с ее именем на табло соревнований горел флаг другого государства, а именно ОАЭ.

Олеся объяснила данную ситуацию тем, что участвовать в нейтральном статусе было невозможно, поэтому ей пришлось при регистрации на соревнования выбрать другое государство. Но появление флага ОАЭ рядом с ее именем также не случайно — с этой страной у нашей федерации партнерские отношения.

«Обозначу свою позицию по старту в Коне. Для отбора на ЧМ невозможно выступать под нейтральным флагом, поэтому любители при регистрации и выбирают флаги других государств. При этом, на сам отборочный старт в ЮАР я вышла в трисьюте с российским триколором, так как для меня это исключительно важно.

Что касается ОАЭ, то здесь все просто — это страна, с которой мы максимально плотно взаимодействуем по совместной подготовке спортсменов и проведению стартов, обучению юных триатлетов, за что коллегам большое спасибо", — объяснила спортсменка.

Фото Соцсети

Чемпионат мира

Несмотря на то что результаты Заволокиной позволили ей квалифицироваться на чемпионат мира на Гавайях и, по сути, исполнить ее давнюю мечту, на турнире ее в конечном итоге не будет. Даже под флагом ОАЭ. Об этом Олеся объявила сама — в своих социальных сетях. Таким образом, ни о какой смене спортивного гражданства речи не идет.

«Я рада, что моя подготовка не прошла даром и что я оказалась среди тех, кто по результатам отобрался на ЧМ в Кону. Вместе с тем по решению ФТР принимать участия в этом старте я не буду. Искренне надеюсь на ваше понимание, друзья! Всем спорт!» — написала Заволокина.

Чемпионат мира по триатлону, или Ironman World Championship, проходит в октябре на острове Кона с 1978 года. К участию могут быть допущены как профессионалы, так и любители — на определенных условиях. Например, заработать слот на одном из турниров, как это и сделала Заволокина.

Олеся отвечает за комплексное развитие триатлона в стране. Но даже объявив о том, что не будет участвовать в чемпионате мира, своим примером она мотивирует других спортсменов заниматься триатлоном. Ведь даже будучи любителем, реально получить квоту на столь значимый старт.