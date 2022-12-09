Матыцин уверен, что наследие несостоявшегося чемпионата мира послужит российскому волейболу

Министр спорта РФ Олег Матыцин перед отчетной конференцией Всероссийской федерации волейбола порадовался, что в стране осталась вся инфраструктура отмененного ЧМ-2022 и выразил мнение, что ВФВ в ближайшее время уладит с международной федерацией вопрос компенсации за отмененный турнир.

— Конечно, мы рады, что у нас есть наследие чемпионата мира по волейболу, — сказал Матыцин журналистам. — Это такой казус — наследие есть, а сам турнир прошел не в нашей стране. Но усилия национальной федерации, оргкомитета, регионов, которые должны были принять чемпионат, всего волейбольного сообщества не могли пройти даром. Была подготовлена инфраструктура, создана команда управленцев, продолжающая работать на благо российского спорта и реализовывать проекты, в том числе и международные. В это непростое санкционное время ВФВ активно взаимодействует с коллегами из Китая, Ирана, Белоруссии и других стран. Арены, которые были построены и подготовлены для чемпионата мира, будут работать на наш волейбол — профессиональный, массовый, студенческий, и дарить радость спортсменам и болельщикам.

— Накануне сообщалось, что ФИВБ отказывается компенсировать затраты, понесенные российской стороной на проведение турнира.

— Насколько мне известно, Всероссийская федерация волейбола ведет диалог с ФИВБ, пытается урегулировать эти вопросы в досудебном порядке. Надеюсь, что все претензии будут решены мирным путем. Конечно, инвестиции в проведение соревнований были большие и ущерб российскому волейболу, в том числе и моральный, нанесен колоссальный. Особенно учитывая роль нашей страны в развитии этого вида спорта в мире, которую никто не ставит под сомнение — наши команды неоднократно становились победителями Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы. Думаю, руководство ФИВБ понимает, что терять такого партнера или вступать с ним в конфликт нельзя. Это приведет к потере лица самой международной федерацией.

Чемпионат мира среди мужчин должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России. В середине апреля право проведения турнира передали Польше и Словении.